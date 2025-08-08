Dončić po Ljubljani z novo dvomilijonsko Rimac nevero

Po spletu je zaokrožil posnetek prestižnega avtomobila v rdeči barvi pred enim od hotelov v središču Ljubljane.

Rdeča različica nevere, hrvaškega proizvajalca Rimac, sicer velja za enega najhitrejših električnih avtomobilov na svetu.

Ni skrivnost, da je Dončić ljubitelj jeklenih konjičkov. Pred časom je na vprašanje za Overtime, koliko avtomobilov ima v lasti, odgovoril: "Moram jih prešteti. Mislim, da jih imam 13. Nekatere imam v Sloveniji, nekatere v Dallasu," je dejal, ko je še nosil dres ekipe iz Teksasa. Kot kaže, je zbirko avtomobilov sedaj povečal na 14.