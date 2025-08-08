Svetli način
Slovenija

Dončić po Ljubljani z novo dvomilijonsko Rimac nevero

Ljubljana, 08. 08. 2025 16.13 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
20

Luka Dončić naj bi v svojo bogato avtomobilsko zbirko pripeljal novo prestižno vozilo. Na seznam avtomobilov, ki se bohotijo v njegovih garažah, naj bi dodal električni hiperavtomobil Rimac Nevera, ki je vreden okoli dva milijona evrov.

Po spletu je zaokrožil posnetek prestižnega avtomobila v rdeči barvi pred enim od hotelov v središču Ljubljane. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rdeča različica nevere, hrvaškega proizvajalca Rimac, sicer velja za enega najhitrejših električnih avtomobilov na svetu. 

Ni skrivnost, da je Dončić ljubitelj jeklenih konjičkov. Pred časom je na vprašanje za Overtime, koliko avtomobilov ima v lasti, odgovoril: "Moram jih prešteti. Mislim, da jih imam 13. Nekatere imam v Sloveniji, nekatere v Dallasu," je dejal, ko je še nosil dres ekipe iz Teksasa. Kot kaže, je zbirko avtomobilov sedaj povečal na 14.

Dončić z Brabusom v začetku junija v Ljubljani.
Dončić z Brabusom v začetku junija v Ljubljani. FOTO: Luka Kotnik

V njegovi zbirki so sicer še: Apocalypse Hellfire 6x6, Koenigsegg Regera, Mercedes AMG G63 Brabus 800, Brabus Rocket 1000, Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast, Porsche 911 Turbo S, Porsche Panamera 4, Porsche Electric Panamera, Audi A7, Ford Bronco (1967), Chevrolet Camaro (1968) in legendarna Zastava 750. 

Luka Dončić Rimac Nevera avtomobili Ljubljana luksuzna vozila
Naslednji članek

Biobanka išče ustanove za nadomestno shranjevanje vzorcev

Naslednji članek

Prikrite težnje? Nemški poslanec delil kontroverzen zemljevid

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deltex
08. 08. 2025 17.09
Zakaj pa ne, če mu paše....
ODGOVORI
0 0
2mt8
08. 08. 2025 17.06
Končno enkrat da nima nemškega avta. Hvalabogu.
ODGOVORI
0 0
NotMe
08. 08. 2025 17.05
+1
Lep avto. Super, naj gnar kroži, bolje, kot da sedi na maljonh in šteje obresti.
ODGOVORI
1 0
Dark Knight
08. 08. 2025 17.05
+1
Kakšna fovšija v komentarjih 🤣
ODGOVORI
1 0
matjan22
08. 08. 2025 17.05
+1
To bravo in otroci ne bodo več lačni
ODGOVORI
1 0
PridiNaVIDMAX
08. 08. 2025 17.03
+0
Tipični čapo se prišel mal fauliral kao "care" neki, kot VSI njegovi. Edina razlika je sam, da ma ta PREVEČ keša in ma pač za benz, medtem ko njegova "brača" kupuje zelo drag avto na lizing in pride tankat za 5€. Samo v tem je razlika in nikjer drugje.
ODGOVORI
3 3
Rožice so zacvetele
08. 08. 2025 17.03
+1
Naj uživa življenske sanje večine mladcev. Mu iz srca privoščim. Moram reči, da sem imel od mladosti dobre avte, največ do 80 000€, vendar želje so eno, možnosti pa drugo. Zato mu privoščim. Uživaj v življenju vse, kar ti je dano. Mnogo let si garal in nisi imel od življenja, že od otroka naprej, nič, tudi zdaj nimaš nič, čez 10 let pa upam, da boš lahko užival sadove svojega garanja.
ODGOVORI
5 4
1butnskala
08. 08. 2025 17.01
-2
preseravanje
ODGOVORI
4 6
Dark Knight
08. 08. 2025 17.05
+2
Fovšija
ODGOVORI
2 0
Fourty Six
08. 08. 2025 17.00
+4
Kje je pa davek plačal?
ODGOVORI
5 1
Morgoth
08. 08. 2025 16.59
+9
Po Golobovo ima preveč on zapravlja za bedarije.
ODGOVORI
9 0
Glotar
08. 08. 2025 16.58
+7
tko je to, če ma človek več keša k pameti...
ODGOVORI
11 4
Rožice so zacvetele
08. 08. 2025 17.04
+2
Glotar, ja, ti nimaš nič pameti.
ODGOVORI
4 2
Artechh
08. 08. 2025 16.56
+1
Naj uživa. Ampak glede na način življenja bo verjetno tist ko bo Konc kariere da bo tam kjer je startal
ODGOVORI
4 3
pzrc
08. 08. 2025 16.53
+6
Ma umiri se malo. Vrni se v blok Zelena jama. Ti jasno. Bežigrad...tole je pa višek. Sedaj igrajo pred moj blok. Sramota !!!!!!! Zdaj pa dost tega ej. Kupi si še kakšen avto. 13 ti je premalo. Mislim.halooo.....Kako se osladno smeji. Pride z Brabus na trening. Briga njega za reveže. Počasi bo dovolj s tem fantom. Zdej pa dost. Shujšan revež jej čevapi in pivo. Zato so te prodali klub. Dost bo ej. Ne zadanemo nič. Dost. Evo ga Brabus. Obup. Se pravi dobi plačo tudi ko 6 mesecev leži in pije pivo in čevapi. Sramota !!! Ej dost bo Luka. Počasi bo dost. Razumeš me zelena jama !!!!! Dost....Ok. Slovenci tale vsak dan zadene 3x3. Vsak dan. Drugi se mučimo z žreb. Slovenci nimate za dopust. Za lignje. Sedite žalostni v blok. Tile revež je shujšal. Zgleda kot revež iz bloka. Razumete. Ni težko !!!! Hotel je kupiti koesninnger. 2 mio. Umiri se fant. Vrni se v blok zelena jama in tiho bodi. Ti jasno !!! Siti smo te. Siti. Ima 2 Brabusa. Smeji se. Nikomur ni do smeha. Sramota !!!! Zdej pa dost tega. Slovenec. Brilejeva. Da.
ODGOVORI
15 9
trdoživ
08. 08. 2025 17.00
+3
Nepismenost in neumnosti.
ODGOVORI
6 3
NotMe
08. 08. 2025 17.04
+1
Ej. Preskoči. Od komentiranja ni noben obogatel. Meni je pa lepo pogledat lep avto. Nikoli siti. Super, da ga ma. Je tako imelo. Delo. Delo nekaj inženirjev. Snažilk. Mehanikov. Računovodij. Ki delajo rimaca. Škoda, da me ni doma. Morje pa to. Daleč. Daleč. Sicilija. Da!!!
ODGOVORI
1 0
Prototip
08. 08. 2025 16.52
+6
Iz LJ do Mb,,bo tudi s temle vozil 3 ure.....
ODGOVORI
10 4
gullit
08. 08. 2025 16.52
+5
Ste pa ažurni kot vedno. Že včeraj pred Stožicami ga je bilo videti. Je treba kdaj mav rit dvigniti za kakšno novico, da boste bolj aktualni. No zdaj pa radiraj.
ODGOVORI
7 2
Glotar
08. 08. 2025 16.59
+2
ja zdej bojo pa še za tem tipom lazl, pa slikarl okol po Ljubljani, k da je tok pomemben...
ODGOVORI
2 0
gullit
08. 08. 2025 17.03
+1
Ja bolj da lazijo pa slikajo tiste ko po loncih tolčejo, so bolj pomembni, drži.
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
08. 08. 2025 16.44
-5
če "naj bi"...naj se pelje od kp do ms...da testira avto, hitrost,čas in svoje nerve..
ODGOVORI
1 6
