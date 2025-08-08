Dončić po Ljubljani z novo dvomilijonsko Rimac nevero

Po spletu je zaokrožil posnetek prestižnega avtomobila v rdeči barvi pred enim od hotelov v središču Ljubljane.
Rdeča različica nevere, hrvaškega proizvajalca Rimac, sicer velja za enega najhitrejših električnih avtomobilov na svetu.
Ni skrivnost, da je Dončić ljubitelj jeklenih konjičkov. Pred časom je na vprašanje za Overtime, koliko avtomobilov ima v lasti, odgovoril: "Moram jih prešteti. Mislim, da jih imam 13. Nekatere imam v Sloveniji, nekatere v Dallasu," je dejal, ko je še nosil dres ekipe iz Teksasa. Kot kaže, je zbirko avtomobilov sedaj povečal na 14.
V njegovi zbirki so sicer še: Apocalypse Hellfire 6x6, Koenigsegg Regera, Mercedes AMG G63 Brabus 800, Brabus Rocket 1000, Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast, Porsche 911 Turbo S, Porsche Panamera 4, Porsche Electric Panamera, Audi A7, Ford Bronco (1967), Chevrolet Camaro (1968) in legendarna Zastava 750.
