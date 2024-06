Dončić znova doma, z njim naj bi prispeli tudi Anamarija in mala Gabriela

Navijači so bili na ljubljanskem letališču že kako uro pred težko pričakovanim pristankom njihovega idola. Nekateri so upali na podpis, drugi zgolj na pogled na superzvezdnika.

In bolj kot se je košarkarski as približeval Sloveniji, z večjo vzhičenostjo so na telefonih spremljali vse podrobnosti njegovega leta. Po devetih urah in pol potovanja je zasebno letalo z Luko Dončićem na krovu malo po 10.30 pristalo na brniškem letališču.