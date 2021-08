Dallas postaja vse bolj globalen: 'Z Luko bo okrepil svojo blagovno znamko'

Zgodovina je spisana. Luka Dončič je pri 22 letih podpisal več kot 200 millijonov dolarjev vredno pogodbo in tudi na ta način Slovenijo postavil ob bok največjim športnim narodom. Po petih letih, če bo šlo vse tako kot doslej, pa bo podpisal še višjo. Luka Dončić je tako dokaz, da se s trdim delom, treningi in odrekanjem da uspeti tudi v svetovnem merilu ter da je to, da je Slovencev le dva milijona in se zato ne moremo kosati z velikimi narodi le prikladen izgovor.

Ne le v središču Ljubljane, temveč kar v središču svetovne pozornosti. Luko Dončića je tja postavila zgodovinska pogodba očitno zadovoljne teksaške ekipe. Kljub temu da so po podpis našega vrhunskega košarkarja prišli kar k nam, kljub temu, da se skoraj štiri milijarde evrov vreden šef kluba zate nauči slovenskega jezika, kljub temu da so vsak korak spremljali mediji, danes tudi tuji, in kljub temu da jim je bilo treba odgovarjati v treh jezikih, je Luka pred kamerami ostal skromen. V naslednjo sezono bo njegova plača poskočila na več kot 31 milijonov evrov, nato bo presegla 32 milijonov, v tretjem letu jih bo dosegel skoraj 35, v četrtem pa bo presegel 37 milijonov evrov. Leto kasneje lahko gre ali ostane, a če ostane, ga bo čakalo še dobrih 40 milijonov evrov. Reakcija soigralcev pa: "Po kvartopirskem večeru mi še vedno dolguješ 1700 dolarjev," se je na Twitterju hudomušno pošalil JJ Redick, ter: "K temu dodaj še 1500 zame," je dodal Jalen Brunson. "Res je velik znesek. Nič še nisem razmišljal, kaj bi kupil, trenutno še poskušam predelat, kaj se je zares zgodilo," pa je dejal Dončić. Luka je pred kamero morda res malo sramežljiv, a ko se ta ugasne, se rad šali, druži, rad je v družbi in se zabava. In rada daje tudi nazaj. Ob novih milijonih je že napovedal širitev svoje dobrodelne fundacije, ki bo v severnem Teksasu in doma skrbela za nova košarkarska igrišča. Po osamosvojitvi napovedovali zaton košarke

Peter Vilfan je bil prvi kapitan slovenske reprezentance v košarki, svetovni prvak z Jugoslavijo na samem parketu pa je spremljali tudi razvoj košarkarje. Nikoli si ni mislil, da bo kdaj prišel dan, ko bo slovenski košarkar podpisal takšno pogodbo, je dejal za 24UR ZVEČER. "Po osamosvojitvi smo si želeli predvsem, da bi lahko igrali košarko, s katero bi lahko konkurirali vsem v Evropi." Takrat so nam napovedovali zaton košarke, je dejal. "Dejali so, da smo premajhni, da nimamo dovolj igralcev, da enostavno ne bo šlo. To pa se na srečo ni zgodilo, smo stalni udeleženci evropskih prvenstev in tudi ostalih velikih tekmovanj, letos pa končno tudi olimpijskih iger," poudarja. "To, da bomo imeli takšnega genija, kot je Luka Dončić, pa si niti v sanjah nisem mogel predstavljati." Kaj pa dejstvo da je Luka takšno pogodbo podpisal že pri 22 ih letih? "Luka si je vse to zaslužil. Luka vse od 13. leta igra profesionalno košarko in to pogodbo je dobil s svojimi igrami. Luka je dobil ta maksimum, ki ga lahko v tem trenutku lahko dobi, tudi zaradi tega, ker je bil dvakrat zapored izbran v najboljšo peterko, bil je najboljši novinec v prvi sezoni in to je bilo pričakovano," pravi Vilfan, Lukovo veličino pa so opazili tudi Mark Cuban in vsi ostali, dodaja.

Zakaj lastniku Dallasa za Luko ni bilo problem plačati takšne večmilijonske vsote in kaj takšen podpis pogodbe pomeni z marketinškega vidika? "ZDA je s tem dobila nekoliko drugačnega zvezdnika, kot so ga bili vajeni v NBA v zadnjih 10 letih. Gre za njegovo neposrednost, drugačnost in konec koncev za evropskost, ki jo prinaša v ZDA," odgovarja Tomaž Ambrožič, strokovnjak za športni marketing. Dodaja, da je bilo že po prvi sezoni vsem jasno, kakšen je Dončićev potencial, kaj prinaša tako Dallasu kot klubu kot tudi celotni ligi. "Tu je namreč liga tista, ki je v ospredju in za katero je pomembno, da ima takšne zvezdnike, tudi z mednarodnega dosega." Izpostavlja, da se je to pokazalo tudi v novinarjih, ki niso prihajali le iz Evrope, temveč tudi iz Južne Amerike. "S tem je Luka dokazal, da je pravzaprav globalna znamka," dodaja. Marc Cuban je eden izmed tistih lastnikov klubov, ki svojim igralcem dovolijo, da igrajo, za svoje reprezentance. Temu sicer ni bilo vedno tako. 'Dončić bo primer drugačnega košarkarja, ki bo v NBA prinesel nov način igranja' "Luke Dončića ne moremo primerjati z nikomer. On je razred zase, tako zelo edinstven, da si ga bomo zapomnili le kot Luko Dončića in ga ne bomo primerjali z drugimi košarkarskimi zvezdami," so besede lastnika kluba Dallas Mavericks. Lahko bi bila floskula, a po potezah na obrazu je jasno, da 3,8 milijarde evrov vreden Cuban v Ljubljani zares uživa. "Navdušen sem nad Ljubljano, lepo je tukaj," je dejal. Tako lepo, da se bo še vračal in morda nekoč s sabo pripeljal tudi družino: "Upam, da se bomo vračali sem vsako leto ali dve. Upam, da mi uspe pripeljati tudi družino. Drugače je kot sem pričakoval. Zelo je lepo, drevesa, reka, ljudje so prijazni." Dodal je, da so tudi ljudje zelo prijazni ter da je Ljubljana zelo mirno mesto.

Cuban je torej jasen: Luka se bo v zgodovino košarke zapisal kot Luka Dončić. "Luka je povsem drugačen tip igralca. Z LeBronom Jamesom in Michaelom Jordanom se ne more primerjati po telesnih sposobnosti, ampak Lukov način dojemanja košarkarske igre, njegov način igranja, njegova košarkarska inteligenca je tako močna in tako velika, da je na tem področju že pi 22 letih eden največjih," se strinja tudi Vilfan. "Prepričan sem, da bo Luka Dončić v prihodnosti nek primer drugačnega, posebnega košarkarja, ki je tudi v Ligo NBA prinesel nov način igranja, gledanja in doživljanja košarkarske igre," pravi sogovornik.