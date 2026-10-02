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Slovenija

Dončić na sodišče vložil zahtevo za vrnitev deklic v ZDA

Ljubljana / Los Angeles, 02. 10. 2026 21.13 pred 6 minutami 2 min branja 9

Avtor:
M.S.
Luka Dončić in Gabriela Dončić

Luka Dončić je po naših informacijah na sodišče vložil zahtevo za vrnitev svojih otrok v ZDA, potem ko z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes poleti nista zgladila spora glede skrbništva deklic. V Los Angeles, kjer se bo konec meseca začela nova sezona NBA, se je vrnil sam, medtem ko sta njegovi hčerki ostali z mamo v Sloveniji.

Slovenski košarkarski zvezdnik si vse od razhoda z dolgoletno partnerko prizadeva, da bi lahko čas s hčerkama, dveletno Gabrielo in še ne leto dni staro Olivio, preživljal tudi med sezono lige NBA, ko biva v Los Angelesu.

Po naših informacijah pa starša deklic med poletjem, ki ga je Dončić preživel v domovini, nista našla skupnega jezika. Prvi obraz ekipe Los Angeles Lakers je tako pred dnevi v mesto angelov odpotoval sam, brez zagotovila, kdaj bo lahko hčerki ponovno videl.

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Kljub prizadevanju, da bi deklici, ki vse od razhoda živita z mamo v Sloveniji, pripeljal v ZDA, z Goltesovo dogovora nista dosegla, zato se je po navedbah naših in ameriških virov Dončić zdaj znova obrnil na sodišče. Po nasvetu odvetnika je v skladu z mednarodnimi pravili tako vložil zahtevo za vrnitev deklic v ZDA. Tovrstni zahtevki temeljijo na mednarodni (haaški) konvenciji, katere cilj je urediti oz. zagotoviti uresničevanje pravice starša do stikov z otroki, poroča The Athletic.

"Nič mi ni pomembnejše od mojih hčera. Storil bom vse, kar je potrebno, da bosta oba starša prisotna v njunem življenju," je Dončić dejal v izjavi za ameriški medij.

Spor glede preživnine

Dončić in Goltesova sta se razšla kmalu po rojstvu druge hčerke Olivie. Nekdanja manekenka je sprva vložila zahtevo za preživnino na losangeleškem sodišču, a jo je kasneje umaknila, avgusta pa je nato vložila nov zahtevek v Sloveniji. Kot je poročal TMZ, naj bi od nekdanjega partnerja zahtevala okoli 34 milijonov, za hčerki pa dobrih osem milijonov evrov. Prav tako naj bi želela zmanjšati število dni, ki jih Dončić preživi s svojima dvema dekletoma, in sicer z dveh dni na teden na zgolj enega.

Anamaria Goltes in Luka Dončić.
Anamaria Goltes in Luka Dončić.
FOTO: Anamaria Goltes

Dončić je medtem svojo zahtevo glede skrbništva na slovensko sodišče vložil že februarja; na kateri točki je omenjeni postopek, pa ni znano. Vse od razhoda z nekdanjo zaročenko naj bi sicer 27-letni košarkar kril vse stroške za deklici.

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luka dončić anamaria goltes

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KOMENTARJI9

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blazter
02. 10. 2026 21.31
No, po moje je pripravljen plačati vse, da so blizu.
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0 0
Kritikizstajerske
02. 10. 2026 21.28
Po moje jo je prevaral in mu na tak način vrača...druge razlage ne vidim...
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+1
1 0
Podlesničar
02. 10. 2026 21.28
A Luka sploh ve kaj je to Karantanski Panter?
Odgovori
0 0
Uporabnik1888402
02. 10. 2026 21.28
Doncicu, skodujes svojim lastnim otrokom. Kdo te svetuje, ne vem. Se bo tvoja mama zrtvovala za vnuke, da tole pocnes? Ali si mnenja, da 10 varusk nadomesti mamo, ker clovek, ti zivis v letalu in v hotelih 8 mesecev v letu dni ...
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0 0
krENkmet
02. 10. 2026 21.20
Ves ta rompompom okoli skrbništva ne bi nič dobrega za ti dve dekleti. Če ostanejo v Sloveniji je ta kratko potegnil Luka , če bi šle v ZDA pa Anamarija. Najlažje bi bilo, da se Anamarija preseli v ZDA - financira jo naj Luka in bo imel lahko stik z dekleti. Tole bo še zelo grdo !!!
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+2
2 0
Anion6anion
02. 10. 2026 21.17
On bi raje dal svoja otroka v roke varuški kot da bi bila z materjo. Je to v otrokovo korist?
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+3
5 2
Podlesničar
02. 10. 2026 21.22
Noben od njiju ni potomec domobranecev, remigracija, pravi vlada.
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+1
2 1
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