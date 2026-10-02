Dončić na sodišče vložil zahtevo za vrnitev deklic v ZDA

Slovenski košarkarski zvezdnik si vse od razhoda z dolgoletno partnerko prizadeva, da bi lahko čas s hčerkama, dveletno Gabrielo in še ne leto dni staro Olivio, preživljal tudi med sezono lige NBA, ko biva v Los Angelesu. Po naših informacijah pa starša deklic med poletjem, ki ga je Dončić preživel v domovini, nista našla skupnega jezika. Prvi obraz ekipe Los Angeles Lakers je tako pred dnevi v mesto angelov odpotoval sam, brez zagotovila, kdaj bo lahko hčerki ponovno videl.

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Kljub prizadevanju, da bi deklici, ki vse od razhoda živita z mamo v Sloveniji, pripeljal v ZDA, z Goltesovo dogovora nista dosegla, zato se je po navedbah naših in ameriških virov Dončić zdaj znova obrnil na sodišče. Po nasvetu odvetnika je v skladu z mednarodnimi pravili tako vložil zahtevo za vrnitev deklic v ZDA. Tovrstni zahtevki temeljijo na mednarodni (haaški) konvenciji, katere cilj je urediti oz. zagotoviti uresničevanje pravice starša do stikov z otroki, poroča The Athletic. "Nič mi ni pomembnejše od mojih hčera. Storil bom vse, kar je potrebno, da bosta oba starša prisotna v njunem življenju," je Dončić dejal v izjavi za ameriški medij.

Spor glede preživnine

Dončić in Goltesova sta se razšla kmalu po rojstvu druge hčerke Olivie. Nekdanja manekenka je sprva vložila zahtevo za preživnino na losangeleškem sodišču, a jo je kasneje umaknila, avgusta pa je nato vložila nov zahtevek v Sloveniji. Kot je poročal TMZ, naj bi od nekdanjega partnerja zahtevala okoli 34 milijonov, za hčerki pa dobrih osem milijonov evrov. Prav tako naj bi želela zmanjšati število dni, ki jih Dončić preživi s svojima dvema dekletoma, in sicer z dveh dni na teden na zgolj enega.

Anamaria Goltes in Luka Dončić. FOTO: Anamaria Goltes