Dončićev povratek v Dallas: 45 točk v obraz Nicu Harrisonu

A še zdaleč ne le igral, Dončič je svoje nekdanje moštvo s 45-imi točkami nadigral. Ob bolj kot ne vsakem košu pa je slovenski košarkarski as v dvorani požel navdušenje, tudi od - sicer neobičajno - privržencev nasprotne ekipe. Ob prostih metih so mu celo skandirali: "MVP, MVP," kar v prevodu pomeni najkoristnejši igralec. A ne le med navijači, podporo je imel tudi med soigralci.

Pa ga je pričakalo 20 tisoč zahval - na vsakem sedežu v areni Mavericksov je namreč visela majica z napisom v slovenščini: Hvala za vse. Ob njegovi predstavitvi pa so zadoneli celo slovenski ritmi: "Veliko stvari mi je šlo čez glavo. Veliko emocij, tukaj sem doživel veliko neverjetnih trenutkov. Prišel sem z 18-imi leti, nisem vedel, kaj pričakovati. Ampak tukaj sem se počutil kot doma, to je bil moj drugi dom."

Po tekmi so tako sledili objemi in pozdravi z nekdanjimi moštvenimi kolegi, pa tudi z nekdanjim lastnikom kluba.

"Lepo je videti poznane obraze, z njimi sem preživel veliko časa," je še povedal.

Kot tudi navijači, ki pa so za ogled morali odšteti celo do desetkrat več kot za druge tekme. Karte za najbolj oddaljene sedeže v areni so stale slabih 200 evrov, neverjetnih 25 tisočakov pa so morali odšteti tisti, ki so si čustveni spektakel ob vrnitvi Dončiča želeli ogledati iz prve vrste.