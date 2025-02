Dončićeva mama: Najbolj ga je prizadel način, kako so izvedli menjavo

Kako je torej mama najbolj zaželenega in prepoznavnega košarkarja na svetu doživljala globalno evforijo okoli šokantne menjave? "Iskreno, bilo mi je zelo težko in mi je še vedno. Za mamo je najtežje, ko vidi, da je otrok žalosten in prizadet," priznava Poterbinova, ki je z Lukom govorila še pred odhodom v Los Angeles. "Vseh podrobnosti ne bi javno razlagala, kot je že Luka pokazal, da je žalosten, o tem sva se tudi midva pogovarjala." Povedala mu je, da je to prvi šok in da mu bo vsak dan lažje.

Na prvi tiskovni konferenci LA Lakersov se je zdel kar malce žalosten, prizadet zaradi izdaje posameznikov iz Dallasa, a na prvem treningu je že pokazal, iz kakšnega testa je. "Na konferenci je bil zelo žalosten in iskreno, zelo težko sem konferenco gledala do konca. Mogoče me bolj boli način, kako so izvedli to menjavo, in mislim, da je tudi Luka to najbolj prizadelo," priznava Poterbinova, ki hkrati poudarja, da je Luka že od malega zmagovalec in da je vedno užival v košarki in v drugih športih. Po njenem mnenju v Dallasu sicer niso povedali pravih razlogov, zakaj so sprejeli tako odločitev.