Dončićevo prenovljeno igrišče iz otroštva čaka na mlade upe

Mladi nadobudni košarkarji, ljubitelji košarke, pa tudi tisti, ki so samo želeli v živo videti Dončića so se zbrali ob prenovljenem igrišču v Savskem naselju. Ob ritmih skladbe Thunderstruck skupine AC/DC je množica s skandiranjem "Dončić, Dončić" in "Luka, Luka" na igrišče priklicala košarkarskega zvezdnika.