Donijo prvomajske budnice: 'Brez našega dela ni ničesar'

Zvrstilo se bo še več drugih druženj. Na Ravnah na Koroškem bo spregovoril predsednik sindikata kovinske in elektroindustrije (SKEI) za Koroško Vili Novak , na Graški gori pri Velenju pa bo slavnostni govornik velenjski župan Peter Dermol , medtem ko bo v imenu sindikatov nastopila predsednica ZSSS Lidija Jerkič. Osrednjemu programu bo sledilo polaganje venca k spomeniku XIV. divizije in enotam IV. operativne cone pod Hriberškovim vrhom.

Na Debencu pri Mirni bosta spregovorila strokovna sodelavka ZSSS za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm in župan Mirne Dušan Skerbiš , na Lisci pri Sevnici podpredsednik ZSSS Oskar Komac in sevniški župan Srečko Ocvirk , na Kremžarjevem vrhu pri Slovenj Gradcu pa Tomaž Kšela iz Sindikata upokojencev Slovenije pri ZSSS in tamkajšnji župan Tilen Klugler .

Srečanji, ki ju organizira Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), bosta dopoldne potekali tudi na Križni Gori pri Škofji Loki, kjer bosta slavnostna govorca predsednik Svobodnega sindikata Slovenije Mirsad Begić in podžupanja Škofje Loke Tina Teržan , in na Celjski koči pri Celju, kjer bo slavnostni govorec izvršni sekretar ZSSS za sistemska vprašanja in socialni dialog Andrej Zorko.

Sindikat Mladi plus, društvo Iskra, sindikat Zasuk in Center za družbeno raziskovanje - Cedra želijo medtem 1. maju vrniti zgodovinsko borbenost. Na shodu z naslovom Prvi maj delavstvu nazaj, ki bo na Kongresnem trgu v Ljubljani, bodo opozorili, da vse delavke in delavci občutijo vedno večji pritisk kapitala na delavske in socialne pravice, ki so bile priborjene s krvjo. "Brez našega dela ni ničesar: ustavi se proizvodnja vseh dobrin in nudenje vseh storitev. Brez nas se ustavi cel svet," so izpostavili.

Praznik dela poziva delavce po vsem svetu k medsebojni solidarnosti. Praznovati so ga začeli leta 1890 v spomin na dogodke v Chicagu v ZDA. Tamkajšnji delavci so 1. maja 1886 zahtevali osemurni delavnik, pri tem pa jih je ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih več protestnikov. V Sloveniji so 1. maj kot državni praznik uzakonili leta 1948.

Druga internacionala, ki je bila ustanovljena leta 1889 v Parizu in jo je vodil naslednik Karla Marxa Friedrich Engels, je na ustanovitvenem kongresu sprejela resolucijo o osemurnem delovniku in sklenila, da bodo vsako leto 1. maja organizirali množične manifestacije v spomin na krvave dogodke v Chicagu.

Pirc Musar ob prazniku dela: Ključno je ohraniti spoštovanje do dela in delavcev

Predsednica republike Nataša Pirc Musar ob prazniku dela opozarja, da je 1. maj dan, ki nas opominja na pomen delavskih pravic, solidarnosti in enakosti med ljudmi ter na dosežke delavskega gibanja v boju za pravice delavcev po svetu. V času številnih izzivov in sprememb je po njenem opozorilu ključno ohraniti spoštovanje do dela in delavcev.

"Delo je temelj našega družbenega in gospodarskega življenja ter ključni dejavnik za blaginjo posameznika in skupnosti. Zato je nujno, da se zavedamo pomena poštenega plačila in dostojnih delovnih pogojev za vse delavce," je zapisala v poslanici ob današnjem mednarodnem dnevu. "Ponavljajoče se izkoriščanje zakonodaje s strani tistih, ki so v preteklosti že kršili pravice delavcev, se mora dokončno onemogočiti," je dodala.

Kot je pozvala, se moramo na tej poti k bolj pravični in solidarni družbi hkrati zavedati pomena sodelovanja in dialoga med delavci, delodajalci in vsemi pristojnimi v družbi. Le s konstruktivnim dialogom in medsebojnim razumevanjem lahko gradimo okolje, ki spodbuja razvoj in blaginjo vseh, je poudarila.

Ob prazniku dela se je zahvalila vsem, ki vsak dan s svojim trudom in predanostjo soustvarjajo našo družbo in državo. "Bodimo ponosni na svoje delo in se zavzemajmo za njegovo pravično vrednotenje ter ustrezne pogoje za vse," je povabila.