Doping med rekreativnimi športniki: vsak peti uporablja nedovoljena poživila?

"Enkrat sem v fitnesu v garderobi prav videl enega, ki si je z injekcijo steroide vbrizgal vase."

"Ja, poznam veliko ljudi, rekreativcev, ki so to poskusili."

"Marsikomu od nas so bila ponujena neke vrste preprodajanja prek družbenih omrežij ali v fitnesih."

Tako o tem, ali tudi v rekreativnem športu obstaja doping, govorijo naši sogovorniki. Toda; koliko rekreativnih športnikov dejansko uporablja nedovoljena poživila, pojasnjuje dr. Lovro Žiberna s Katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko Fakultete za farmacijo, tudi uradnik za kontrolo dopinga pri Slovenski antidoping organizaciji, z gotovostjo ne ve nihče. "Za Slovenijo za zdaj nimamo opravljene raziskave, lahko pa se sklicujemo na podatke iz Nemčije, kjer so z randomiziranimi anonimnimi vprašalniki skušali oceniti pojavnost dopinga in so dobili podatek od 10 do 20 odstotkov. Predvidevamo, da so podatki za Evropo lahko primerljivi."

Podobni so tudi rezultati nedavne raziskave Sveta Evrope, pripoveduje dr. Vedran Hadžić s Fakultete za šport. "Pojavnost dopinga se giblje od dveh odstotkov, pa recimo za neke specifične snovi, anabolne steroide recimo, do 18 odstotkov. Kar v bistvu pomeni, da nekje vsak peti uporablja doping, kar je že kar pomembna številka. Sam ocenjujem, da doping tudi v rekreativnem športu obstaja, ne moremo se slepiti. Ni pa tako izrazit, v takem številu kot v tekmovalnem športu."

Težava je, da je testov med rekreativci relativno malo, pripoveduje predsednik Slovenske antidoping organizacije (SLOADO) Jani Dvoršak. "Težava teh prireditev in rekreacij je v tem, da rekreativni udeleženci niso registrirani športniki in jaz jih težko uvrščam med športnike. Udeležujejo se nekaterih prireditev, kjer pa rezultat ni v prvem planu. Zato jaz trdim, da je govoriti o dopingu na rekreativnih prireditvah na nek način skregano z logiko oz. z našimi pravili."

A to ne pomeni, da dopinga med rekreativci ni. O izkušnjah, ki so jih imeli na Maratonu Franja, govori tudi direktor te največje rekreativne kolesarske prireditve v Sloveniji Gorazd Penko: "Mislim, da smo imeli pozitivni vzorec tudi na amaterskem svetovnem prvenstvu leta 2014, ki smo ga organizirali tukaj v Ljubljani. In zanimivo je bilo, da je bila to starostna kategorija od 55 do 60 let. To pomeni, da gre kljub vsemu za neke neizživete cilje v starejših generacijah, ki hočejo na ta način obeležiti ali doseči neke pomembne rezultate v svoji karieri."

Brežičan Ambrož Rožman je triatlonec. Trenira skorajda profesionalno, pred službo in po njej. 10- do 15-krat na teden. Poleti 2022 si je priboril vstopnico za sloviti Ironman triatlon na Havajih, ki bo oktobra letos. A nikoli, pripoveduje, ni niti pomislil na doping. "Nikoli. Jaz sem amaterski športnik, jaz to delam z užitkom, to mi je v veselje. Rezultat ni primarnega pomena, rezultat je prišel sam po sebi. Tako da nisem nikoli niti približno pomislil na kaj takšnega."

O tem, da si želijo drugačne, čiste rekreacije, za 24UR Inšpektor govori tudi David Pikš, vodja društva Naš Klub. "Mi želimo pokazati, da ni vredno na kratki rok s poživili priti do nekih rezultatov na račun dolgoročnega zdravja. Želimo si, da se ta vlak čim prej ustavi, da se pokaže ljudem, da je na zdrav, naraven način mogoče doseči cilje, čeprav morda traja malo dlje."

Posledice nedovoljenih poživil za zdravje, zlasti srčno-žilni sistem, so namreč številne, pojasnjuje kardiologinja doc. dr. Katja Ažman Juvan. "Od tega, da zvišajo krvni tlak, povzročijo prezgodnje nastajanje oblog na srčnih žilah. Če so žile zožane, srce dobiva premalo kisika, lahko se pojavijo bolečine v prsih, ki jih imenujemo angina pektoris, lahko se zamašijo, pride do srčnega infarkta. Lahko pride do različnih stopenj srčnega popuščanja, različnih motenj srčnega ritma, tudi takšnih, ki povzročijo nenadno srčno smrt."

Kje in kako pa je nedovoljeno kemijo mogoče kupiti? Kaj ugotavlja Finančna uprava, kaj Policija? Koliko prepovedanih snovi v športu zasežejo na leto? Pa tudi: kaj rekreativne športnike sploh vodi k uporabi nedovoljene kemije, zakaj goljufajo na rekreativnih športnih prireditvah? Tudi o tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.