Dopis vrtcem in šolam: Igrače s peskom lahko vsebujejo azbest

Slovenski vrtci in osnovne šole so te dni prejeli dopis, pod katerega so podpisani Klinični inštitut za medicino dela UKC Ljubljana, Zveza potrošnikov Slovenije ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS. V njem jih opozarjajo, da so igrače, ki vsebujejo pesek, lahko potencialno nevarne.

"V več evropskih državah so v nekaterih barvnih, čarobnih in kinetičnih peskih ter raztegljivih "anti-stres" igračah s peskom v notranjosti potrdili prisotnost azbesta in izdelke odpoklicali. Podobne igrače (barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, s peskom napolnjene figurice, pesek za posip na nalepke) prodajajo tudi pri nas, pogosto pod različnimi imeni in iz neznanih virov, dve sta bili že uradno odpoklicani," opozarjajo.

Prejšnji teden je Zdravstveni inšpektorat RS iz prodaje odpoklical protistresno raztegljivo figurico s polnilom iz peska Invincible heroes poljskega distributerja Kamenik. Polnilo igrače lahko namreč vsebuje azbestna vlakna, azbest pa lahko predstavlja nevarnost za zdravje, so pojasnili. Kupce na inšpektoratu prosijo, da izdelka ne uporabljajo.