Slovenija

Dopis vrtcem in šolam: Igrače s peskom lahko vsebujejo azbest

22. 04. 2026 20.38 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
D.L. STA
Kinetični pesek

Igrače, ki vsebujejo pesek, so lahko potencialno nevarne, opozarjajo v dopisu, ki so ga prejeli vrtci in šole. V več evropskih državah so namreč v nekaterih barvnih, čarobnih in kinetičnih peskih ter raztegljivih "anti-stres" igračah s peskom v notranjosti potrdili prisotnost azbesta in izdelke odpoklicali. Podobne igrače prodajajo tudi pri nas, dve sta že bili odpoklicani, sicer pa analize še potekajo.

Slovenski vrtci in osnovne šole so te dni prejeli dopis, pod katerega so podpisani Klinični inštitut za medicino dela UKC Ljubljana, Zveza potrošnikov Slovenije ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS. V njem jih opozarjajo, da so igrače, ki vsebujejo pesek, lahko potencialno nevarne.

"V več evropskih državah so v nekaterih barvnih, čarobnih in kinetičnih peskih ter raztegljivih "anti-stres" igračah s peskom v notranjosti potrdili prisotnost azbesta in izdelke odpoklicali. Podobne igrače (barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, s peskom napolnjene figurice, pesek za posip na nalepke) prodajajo tudi pri nas, pogosto pod različnimi imeni in iz neznanih virov, dve sta bili že uradno odpoklicani," opozarjajo.

Prejšnji teden je Zdravstveni inšpektorat RS iz prodaje odpoklical protistresno raztegljivo figurico s polnilom iz peska Invincible heroes poljskega distributerja Kamenik. Polnilo igrače lahko namreč vsebuje azbestna vlakna, azbest pa lahko predstavlja nevarnost za zdravje, so pojasnili. Kupce na inšpektoratu prosijo, da izdelka ne uporabljajo.

FOTO: Zdravstveni inšpektorat RS

Serijske oznake izdelka so EAN 8053735024331, 8053735030097, 8053735030103 in 8053735019924, modeli: King Jouet 962402, 989731, 989732 in 931952.

Poleg tega je bil zdravstveni inšpektorat prek sistema Safety Gate obveščen o umiku igrače Ustvarjalna igrača – risanje s peskom znamke Moxy nizozemskega proizvajalca Companies. Igralni pesek namreč vsebuje azbestna vlakna, kar lahko predstavlja nevarnost za zdravje.

FOTO: Zdravstveni inšpektorat RS

Številke modelov odpoklicane igrače so 100037, 100122, 163000, BT360402, TT723276, številke serij PO-202400161, PO-240519, PO-242561 PO-251115, PO-250436 in PO-251358, EAN-kode pa 8714274360402, 8714274723276, 8715427068824, 8715427068831, 871542136066 in 8715427170442.

Igrača je bila na voljo na spletni strani: https://kidero.si/. Ponudnik je iz spletne prodaje umaknil vse izdelke, ki so po lastnostih enaki ali primerljivi z izdelki iz objave in so bili umaknjeni tudi iz drugih trgov.

Kaj je azbest in kako ukrepati?

Azbest je rakotvorna snov 1. skupine brez varne meje izpostavljenosti, posebej nevarna za otroke, še opozarjajo v dopisu, ki je namenjen tudi staršem.

"Preglejte domače igrače s peskom, ostanke peska z vseh površin obrišite z vlažno krpo (nikakor ne sesajte) in krpo zavrzite. Ob najmanjšem dvomu izdelek odstranite iz uporabe ter pri novih nakupih izbirajte le jasno označene, preverjene igrače," svetujejo.

Analiziranje izdelkov, dostopnih na slovenskem trgu, še poteka. Zato staršem, vzgojiteljem in učiteljem priporočajo, naj delujejo preventivno.

Razlagalnik

Azbest je naravno prisoten mineral, sestavljen iz mikroskopskih vlaken, ki so bila zaradi svoje izjemne odpornosti na vročino, kemikalije in elektriko desetletja množično uporabljena v gradbeništvu in industriji. Nevarnost azbesta se skriva v vdihavanju teh drobnih vlaken, ki se ob poškodovanju materiala sprostijo v zrak. Ker so vlakna izjemno majhna in trpežna, se lahko za vedno zagozdijo v pljučnem tkivu, kjer povzročajo kronična vnetja in hude bolezni, kot so azbestoza, pljučni rak ter mezoteliom, ki je specifična in smrtonosna oblika raka pljučne mrene.

Otroci so na izpostavljenost azbestu občutljivejši iz več razlogov. Njihova pljuča so še v fazi razvoja, zato so bolj dovzetna za poškodbe, ki jih povzročijo vdihana vlakna. Poleg tega imajo otroci daljšo pričakovano življenjsko dobo, kar pomeni več časa za razvoj bolezni, saj se simptomi azbestoznih obolenj pogosto pojavijo šele desetletja po prvi izpostavljenosti. Ker se otroci med igro pogosto dotikajo predmetov in nato rok, obstaja tudi večja verjetnost, da azbestna vlakna nenamerno vnesejo v svoje dihalne poti ali prebavila.

Safety Gate je evropski sistem za hitro obveščanje o nevarnih neživilskih proizvodih, ki omogoča hitro izmenjavo informacij med državami članicami Evropske unije. Ko pristojni organi v eni državi zaznajo nevaren izdelek, kot so igrače z azbestom, to informacijo vnesejo v sistem, kar omogoča takojšnje ukrepanje, umik izdelkov s polic in obveščanje potrošnikov po celotnem evropskem trgu. Njegov glavni namen je preprečiti, da bi nevarni izdelki ogrožali zdravje in varnost potrošnikov, še preden se razširijo po celotni uniji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
