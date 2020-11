Dopisni volilni kongres DeSUS bo potekal od 20. novembra do 5. decembra

Svet DeSUS je na dopisni seji sklenil, da bo volilni kongres potekal z glasovanjem po pošti, in sicer od 20. novembra do 5. decembra, ko bodo predvidoma javno razglasili rezultate. Volitve individualnih organov, torej predsednika in podpredsednikov, bodo potekale od 27. novembra do vključno 1. decembra.

Rezultate volitev bodo predvidoma javno razglasili 5. decembra. Od začetka kongresa do samih volitev predsednika in podpredsednikov stranke bodo imeli delegati možnost razširiti dnevni red in v skladu s statutom predlagati še dodatne kandidate za funkcije. Stranka bo 26. novembra 231 delegatom poslala glasovnice za volitve na individualne funkcije, ki jih bodo izpolnjene lahko na sedež stranke po pošti poslali do vključno 1. decembra, je po seji sveta, ki se je končala ob 17. uri, pojasnil predsednik sveta Anton Urh. Rezultate volitev bodo predvidoma javno razglasili 5. decembra. Za tri podpredsednike stranke je deset kandidatov, za predsednika stranke pa kandidirata Srečko Felix Krope in ponovno Karl Erjavec, ki ga je po več mandatih na januarskem kongresu s stolčka odnesla Aleksandra Pivec. A je bil njen mandat na čelu DeSUS kratek. Zaradi številnih očitkov v javnosti glede plačil gostovanj po Sloveniji se je morala kmalu posloviti tako z mesta predsednice stranke kot ministrice za kmetijstvo. Po njenem odstopu je kmalu postalo jasno, da se bo Erjavec poskušal vrniti. Čeprav še ni izvoljen, pa je že vpet v politično igro, saj je DeSUS stranka, ki jo vabijo v alternativno vlado oz. Koalicijo ustavnega loka. Erjavec se je pred nekaj dnevi ločeno sešel s predsednikom vlade Janezom Janšo in vodilnim pobudnikom koalicije ustavnega loka Jožetom P. Damijanom. Z Janšo naj bi se pogovarjal o aktualni, z Damijanom pa o morebitni alternativni koaliciji.