Dopisnik Jaka Vran: Po svetu poskušam hoditi z odprtimi očmi

Zelo različno. Zares ogromno je telefonskih pogovorov, seveda spremljam, kaj se dogaja v okolici tudi prek drugih medijev, sicer pa me veliko ljudi tudi samih kontaktira, prek družbenih omrežij ali maila. Skratka, en skupek različnih kanalov, tudi sicer pa poskušam hoditi po svetu z odprtimi očmi in zaznavati dogajanje okrog sebe.

Sicer sem bil že v obeh vlogah, a še vedno težko sodim, kaj je lažje in kaj težje. Osnova je zelo podobna, so pa neke razlike. Kot dopisnik se moraš bolj zanašati nase in seveda na snemalca, če ta naveza deluje, potem stvari kar tečejo. Ne moreš pa pričakovati, da bo kdo naredil karkoli namesto tebe ...

Najbrž to ni specifično samo za mojo regijo, ampak velja za vsa lokalna okolja po Sloveniji, in to je majhnost. Po eni strani je to velika prednost, ker se "vsi poznamo" in takoj veš, katero številko zavrteti in koga poklicati. Po drugi strani pa zna biti naporno, ko poročaš o kakih ekscesih, črni kroniki, pa ugotoviš, da poročaš o nekem znancu.