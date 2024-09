Dopoldanski električni mrk nad Ankaranom, vklopljena naj bo ena luč

V Elektru Primorska po navedbah ankaranske občine odjemalcem svetujejo, da ob napovedanih prekinitvah dobave elektrike izključijo naprave občutljive elektronike, kot so televizorji in računalniki. Izključijo naj tudi vse naprave, ki brez prisotnosti predstavljajo nevarnost za ljudi in premoženje. To so na primer kuhalniki, likalniki in sušilci za lase.

Vklopljeno naj pustijo eno od luči, da bodo vedeli, kdaj je dobava električne energije znova vzpostavljena. Izogibajo naj se odpiranju zamrzovalnih skrinj in hladilnikov. Z vsakim odpiranjem se namreč bistveno skrajša čas ohranjanja primerne temperature.