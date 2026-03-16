Dopoldne sonce, popoldne ohladitev in dež, ponekod tudi sneg

Obdobje (pre)visokih temperatur se končuje, Alpe je od severozahoda že dosegla hladna fronta, ki bo naše kraje prešla v večernih urah. Pred njenim prehodom bo še dokaj sončno in toplo, a že popoldne bo oblačnost naraščala, proti večeru pa nas čakajo padavine, ki se bodo od severa širile proti jugu države, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). "Ob tem se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, ob nekoliko močnejših padavinah na jugu lahko tudi niže. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja," dodajajo.

Padavine bodo do jutra povsod ponehale, prehodno se bo zjasnilo. Po nižinah v notranjosti države bo nastalo nekaj megle. Jutri čez dan bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe.

Burja na Primorskem se bo v noči na sredo okrepila, verjetno bodo njeni najmočnejši sunki ponekod lahko presegali 100 km/h, še napoveduje Arso. V sredo bo sicer vetrovno tudi drugod, sunki vetra bodo v notranjosti Slovenije dosegali od 50 do 70 km/h.

"V sredo zjutraj in dopoldne pričakujemo tudi nekaj padavin z dokaj nizko mejo sneženja," zaključujejo vremensko mnapoved za prvo polovico tega tedna.