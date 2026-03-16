Slovenija

Dopoldne sonce, popoldne ohladitev in dež, ponekod tudi sneg

Ljubljana, 16. 03. 2026 10.32 pred 6 minutami 1 min branja 1

Avtor:
D.L.
Napoved 24-urne količine padavin

Po obdobju pravega pomladnega vremena nas čaka ohladitev. Že popoldne se bo pooblačilo, zvečer nas bodo zajele padavine, meja sneženja se bo spustila do 800 metrov nadmorske višine, na jugu lahko tudi nižje. Zapihala bo burja, v sredo naj bi sunki vetra presegli 100 km/h.

Obdobje (pre)visokih temperatur se končuje, Alpe je od severozahoda že dosegla hladna fronta, ki bo naše kraje prešla v večernih urah. Pred njenim prehodom bo še dokaj sončno in toplo, a že popoldne bo oblačnost naraščala, proti večeru pa nas čakajo padavine, ki se bodo od severa širile proti jugu države, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). "Ob tem se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, ob nekoliko močnejših padavinah na jugu lahko tudi niže. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja," dodajajo. 

Napoved 24-urne količine padavin
FOTO: Arso

Padavine bodo do jutra povsod ponehale, prehodno se bo zjasnilo. Po nižinah v notranjosti države bo nastalo nekaj megle. Jutri čez dan bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe.

V sredo močan veter

Burja na Primorskem se bo v noči na sredo okrepila, verjetno bodo njeni najmočnejši sunki ponekod lahko presegali 100 km/h, še napoveduje Arso. V sredo bo sicer vetrovno tudi drugod, sunki vetra bodo v notranjosti Slovenije dosegali od 50 do 70 km/h.

"V sredo zjutraj in dopoldne pričakujemo tudi nekaj padavin z dokaj nizko mejo sneženja," zaključujejo vremensko mnapoved za prvo polovico tega tedna. 

arso vreme napoved veter dež sneg

VITAPUR - AD VITA 1
Watcherman
16. 03. 2026 10.55
Pravilna napoved vremena.
bibaleze
