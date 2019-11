Dopolnilno zdravstveno zavarovanje: SD predlaga progresivno lestvico dajatve

V začetku meseca so poslanci začeli obravnavo zakonske rešitve, ki jo je vložila Levica, ki bi ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga prenesla v obvezno. Nato pa so koalicijski poslanci na seji napovedali kar devet dopolnil, s katerimi med drugim namesto dviga prispevnih stopenj, kot je želela Levica, kot finančni vir uvajajo pavšalni prispevek, visok 29 evrov.

SD presenetili z amandmajem

Pred začetkom današnje seje pa so v poslanski skupini SD nekoliko presenetili s predstavitvijo lastnega amandmaja. V njem določajo progresivno lestvico, po kateri bi bil znesek dajatve določen na podlagi skupnih letnih prihodkov zavezancev.

Kot je v izjavi za medije pred sejo odbora pojasnila poslanka SDBojana Muršič, gre za vzdržen sistem, po katerem bi dopolnilno zavarovanje plačevali vsi zavarovanci iz obveznega zavarovanja, razen mladi do 26. leta starosti, ki se šolajo. Višina prispevka bi bila odvisna od posameznikovih prihodkov. Prispevke bi zbiral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, višino prispevka pa bi določala finančna uprava.

"Na podlagi izračunov, ki smo jih naredili v SD, se zbere dovolj sredstev - 480 milijonov evrov na leto, kar zagotavlja vzdržnost sistema," je poudarila Muršičeva.

Višino prispevka določajo z lestvico s sedmimi razredi. Tako bi zavarovanci, katerih skupni letni prihodki dosežejo zgolj letno višino neto minimalne plače, plačevali 10 evrov, tisti, ki so med letno minimalno in povprečno plačo pa 25 evrov. V najvišji razred pa bi se uvrstili vsi, katerih prihodki letno presežejo petkratnik povprečne letne neto plače. Zanje bi mesečna dajatev znašala 150 evrov.

Koalicijske stranke zadržane pri podpori

Kot je pojasnila Muršičeva, predlog SD v primerjavi s predlogom Levice manj obremenjuje aktivni del prebivalstva."Vemo, da postajamo starajoča se družba, vedno več aktivnega prebivalstva odhaja v pokoj. Treba je iskati rešitve v dolgotrajni vzdržnosti sistema," je dejala in dodala, da pričakuje podporo koalicijskih partnerjev.

Koalicijske stranke so sicer zadržane pri podpori amandmaju SD. Tako v LMŠ vztrajajo pri devetih amandmajih, ki so jih vložili v začetku meseca, te podpirajo tudi v SAB. So pa ta dopolnila do današnje seje še nekoliko dopolnili.

V SMC pojasnjujejo, da se bodo o predlogu zakona odločali po tem, ko bodo slišali mnenje ministra za zdravje Aleša Šabedra.

V Levici pa so pred odborom pojasnili, da bodo danes podprli katerokoli rešitev. "Mi bomo podprli obe varianti, ampak zgolj zato, da ostanejo stvari odprte," je v povedal koordinator stranke Luka Mesec. Oster pa je do vlaganja predlogov tik pred zdajci, saj so namreč tudi v SD ob njihovem predlogu vztrajali, da"se ni mogoče uskladiti v tako kratkem času".

"Bistveno je, da se zavarovanje ukine," je povedal Mesec in poudaril pomen pravičnega financiranja zdravstvenega sistema.