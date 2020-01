Dopolnilno zavarovanje: Šarec kljub opozorilom Bertonclja podpira Šabedra

Šarec pa je danes poudaril, da je glede rešitev za ukinjanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pomembno to, da "je predsednik vlade usklajen z ministrom za zdravje in poslansko skupino LMŠ".

Tako sta z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom usklajena, "če pa kakšni državni sekretarji po kakšnih ministrstvih sporočajo druge odločitve ali mnenja, je njihov problem", je povedal, pri čemer pa ni pojasnil, na koga je ciljal s to izjavo. Dodal je, da je ne glede na številna dopolnila, ki so jih koalicijske stranke do zdaj vlagale in umikale v parlamentarnem postopku, pomemben cilj, to pa je preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V drugi fazi sledi uvedba solidarnostne lestvice.

Po njegovem mnenju bo glasovanje v DZ, ki je napovedano za prihodnji teden, pomembno zato, ker "se bo videlo, kdo to resnično podpira in kdo ne". Na vprašanje, ali meni, da bo novela prejela večinsko podporo, pa je dejal: "Od mene zahtevate nemogoče. Zahtevate, da bi pogledal v glavo vsakega poslanca in videl, kako bo glasoval."

Spomnimo. Po izračunih ministrstva za finance bi ob predpostavki, da vsi zavarovanci plačujejo po 32 evrov, zdaj je dopolnilno zavarovanje prostovoljno, zdravstvena blagajna leta 2021 imela slabih 41 milijonov presežka, leto kasneje 24, medtem ko naj bi bilo leta 2023 že več kot 7 milijonov minusa. Ob tem ni nepomembno, so zapisali v dopisu Šabedru, da sami izdatki naraščajo hitreje kot prihodki. Poleg tega gre za pripravo izračunov finančnih posledic, ki temeljijo na ugodnih makroekonomskih posledicah. Zato želijo prispevek proračuna omejiti na največ 10 milijonov, a samo v prihodnjem letu. Kaj bo po tem, pa ne ve nihče.