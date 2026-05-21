Dopustniške prevare: če je predobro, da bi bilo res, morda ni

OTP banka pred začetkom poletnih dopustov svoje komitente opozarja, naj bodo previdni, ko prek spleta rezervirajo počitniške nastanitve. Goljufi namreč izkoriščajo večje povpraševanje in z lažnimi oglasi vabijo k hitrim odločitvam ter predplačilom. Kot pojasnjujejo, gre največkrat za "fantomske apartmaje", kjer oglaševana nastanitev v resnici ne obstaja ali ni na voljo. Oglasi so praviloma zelo privlačni, s profesionalnimi fotografijami in podrobnimi opisi, cena pa je pogosto opazno nižja od primerljivih nastanitev v istem kraju. Ponudnik zahteva plačilo vnaprej in ustvarja občutek nujnosti, po plačilu je komunikacija prekinjena, ob prihodu na lokacijo pa se izkaže, da nastanitve ni mogoče najti, so predstavili scenarij, ki zaslužen dopust že prvi dan lahko spremeni v nočno moro.

Kako zmanjšati tveganje?

Pri OTP banki svetujejo previdnost, sploh v primeru, da se zdi ponudba predobra. Ponudnika in nastanitev je priporočljivo preveriti: primerjajte fotografije, preverite, ali je na danem naslovu res oglaševana nepremičnina, pomagate si lahko tudi z ocenami gostov – če jih ni, je to lahko razlog za dodatno previdnost. Komunicirajte in plačujte izključno prek zaupanja vrednih in preverjenih platform, ne podlegajte pritisku po takojšnjem plačilu in ne posredujte osebnih ali bančnih podatkov prek e-pošte ali sporočil, še svetujejo. Ob najmanjšem sumu na prevaro pred izvedbo plačila ponudbo dodatno preverite.

Sporočila, ki zahtevajo zaupne podatke

Komitente opozarjajo tudi na povečano število lažnih sporočil (t. i. phishing), pri katerih se goljufi predstavljajo v imenu banke ali drugih zaupanja vrednih institucij (Policija, FURS ...) ter vas skušajo zavesti k razkritju osebnih ali bančnih podatkov. Takšna sporočila običajno vsebujejo povezave na lažne spletne strani ali vas pozivajo k nujnemu ukrepanju, da bi na primer potrdili podatke, posodobili aplikacijo, preprečili blokado računa ali poplačali obveznosti.

Banka od vas nikoli ne bo zahtevala, da prek e-poštnih povezav ali telefonskih klicev posredujete vpisne podatke za digitalno banko ali omogočite dostop do vaših naprav.

Zato ne klikajte na sumljive povezave v elektronski pošti ali SMS-sporočilih, nikoli ne vnašajte svojih prijavnih podatkov, PIN-ov ali podatkov o kartici prek povezav iz sporočil, ne omogočajte oddaljenega dostopa do vaše naprave neznanim osebam in ne potrjujte plačil ali zahtevkov, ki jih niste sami sprožili.