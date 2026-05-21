Slovenija

Dopustniške prevare: če je predobro, da bi bilo res, morda ni

Ljubljana, 21. 05. 2026 14.05 pred 42 minutami 2 min branja 3

Avtor:
D.L.
Apartma ob morju

Apartma na morju, po fotografijah sodeč izbrano opremljen, cena ugodna, ponudnik pa plačilo zahteva takoj. Morda ste imeli srečo, lahko pa gre tudi za prevaro. Goljufi namreč pred poletjem izkoriščajo povečano povpraševanje in oglašujejo "fantomske apartmaje". OTP banka zato svetuje previdnost. Kdaj bi se morala prižgati rdeča luč in kako preveriti ponudbe?

OTP banka pred začetkom poletnih dopustov svoje komitente opozarja, naj bodo previdni, ko prek spleta rezervirajo počitniške nastanitve. Goljufi namreč izkoriščajo večje povpraševanje in z lažnimi oglasi vabijo k hitrim odločitvam ter predplačilom.

Kot pojasnjujejo, gre največkrat za "fantomske apartmaje", kjer oglaševana nastanitev v resnici ne obstaja ali ni na voljo. Oglasi so praviloma zelo privlačni, s profesionalnimi fotografijami in podrobnimi opisi, cena pa je pogosto opazno nižja od primerljivih nastanitev v istem kraju.

Ponudnik zahteva plačilo vnaprej in ustvarja občutek nujnosti, po plačilu je komunikacija prekinjena, ob prihodu na lokacijo pa se izkaže, da nastanitve ni mogoče najti, so predstavili scenarij, ki zaslužen dopust že prvi dan lahko spremeni v nočno moro.

Naj sanj o dopustu ne uničijo prevaranti.
Kako zmanjšati tveganje?

Pri OTP banki svetujejo previdnost, sploh v primeru, da se zdi ponudba predobra. Ponudnika in nastanitev je priporočljivo preveriti: primerjajte fotografije, preverite, ali je na danem naslovu res oglaševana nepremičnina, pomagate si lahko tudi z ocenami gostov – če jih ni, je to lahko razlog za dodatno previdnost.

Komunicirajte in plačujte izključno prek zaupanja vrednih in preverjenih platform, ne podlegajte pritisku po takojšnjem plačilu in ne posredujte osebnih ali bančnih podatkov prek e-pošte ali sporočil, še svetujejo. Ob najmanjšem sumu na prevaro pred izvedbo plačila ponudbo dodatno preverite.

Sporočila, ki zahtevajo zaupne podatke

Komitente opozarjajo tudi na povečano število lažnih sporočil (t. i. phishing), pri katerih se goljufi predstavljajo v imenu banke ali drugih zaupanja vrednih institucij (Policija, FURS ...) ter vas skušajo zavesti k razkritju osebnih ali bančnih podatkov.

Takšna sporočila običajno vsebujejo povezave na lažne spletne strani ali vas pozivajo k nujnemu ukrepanju, da bi na primer potrdili podatke, posodobili aplikacijo, preprečili blokado računa ali poplačali obveznosti.

Banka od vas nikoli ne bo zahtevala, da prek e-poštnih povezav ali telefonskih klicev posredujete vpisne podatke za digitalno banko ali omogočite dostop do vaših naprav.

Zato ne klikajte na sumljive povezave v elektronski pošti ali SMS-sporočilih, nikoli ne vnašajte svojih prijavnih podatkov, PIN-ov ali podatkov o kartici prek povezav iz sporočil, ne omogočajte oddaljenega dostopa do vaše naprave neznanim osebam in ne potrjujte plačil ali zahtevkov, ki jih niste sami sprožili.

Če prejmete sumljivo sporočilo, ga izbrišite in nanj ne odgovarjate. Če ste povezavo že odprli ali vnesli svoje podatke, pa nemudoma ukrepajte (zamenjajte geslo za digitalno banko, blokirajte kartico).

KOMENTARJI3

Potičar
21. 05. 2026 15.33
.
Desniprepad
21. 05. 2026 15.14
Prevare so vse povsod zmeraj bolj na udaru in na vseh družbenih slojih to vidimo pravkar v slovenski politiki.
peglezn
21. 05. 2026 15.20
a tebi je tudi pravkar začel delovati detektor za slovenske politike, do sedaj smo imeli prav idilo?
