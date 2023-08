DOS za uvedbo obveznih učbeniških skladov v vseh srednjih šolah

Dijaška organizacija zato poziva k uvedbi sistematičnega in enotnega sistema obveznih učbeniških skladov v srednjih šolah po celotni Sloveniji brez kakršnih koli izjem. "Takšni učbeniški skladi bi imeli več prednosti za dijake, starše in celoten izobraževalni sistem."



"Prva prednost učbeniških skladov na vseh srednjih šolah je finančna razbremenitev staršev. Nakup učbenikov za srednješolske dijake je pogosto drag in finančno obremenjujoč za mnoge družine, še posebej tiste z nizkimi dohodki, saj cena šolskih učbenikov za vsa leta srednješolskega izobraževanja lahko dosega tudi 1000 evrov. To bi zmanjšalo finančni pritisk na starše in omogočilo večjo dostopnost izobraževanja za vse dijake, ne glede na njihov socialno-ekonomski položaj," so zapisali v sporočilu za javnost.



Kot pravijo, se v trenutnem sistemu učbeniki pogosto kupujejo ali izposojajo med dijaki, kar po njihovi oceni vodi do neenakosti. "Včasih si nekateri dijaki ne morejo privoščiti nakupa učbenikov ali pa so učbeniki že izposojeni, kar lahko negativno vpliva na njihovo učno uspešnost. S sistemom obveznih učbeniških skladov bi se zagotovil enak dostop do učbenikov za vse dijake, kar bi prispevalo k večji enakosti v izobraževanju."



Dodatno izpostavljajo tudi trajnostni vidik in zmanjšanje porabe papirja ter obremenitve okolja. Ministrstvo in odbor zaradi navedenih razlogov zato pozivajo, da preučita možnost izvedljivosti uvedbe obveznih učbeniških skladov v srednjih šolah po celotni državi.