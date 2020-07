Dosednji 'vavčer gosti' v povprečju izkoristili bone v vrednosti 138 evrov

Dober mesec mineva od kar smo Slovenci lahko začeli korostiti turistične bone. Nanje smo se hitro navadili in jih vzeli za svoje, kar med drugimi dokazuje, da se število vprašanj v zvezi z njimi iz tedna v teden zmanjšuje, opažajo na Finančni upravi RS (Furs): "Največ vprašanj je bilo v prvih dneh unovčevanja turističnih bonov, to je od 19. junija 2020 dalje."

Do včeraj je bilo unovčenih 10,2 odstotka bonov in izkoriščenih 8,1 odstotek vrednosti bonov.

Če smo pred enim tednom poročali, da je bilo unovčenih 150.000 turističnih vavčerjev, je bila včerajšnja števila za skoraj 60.000 višja – do 16.00 je Furs naštel 209.310 porabljenih bonov v skupni vrednosti 28.818.488 evrov. Skupna vrednost bonov, ki jo Slovenci sicer lahko porabimo v registriranih turističnih namestitvah, je 356.858.450 evrov, skupno število upravičencev pa 2.047.261. "To pomeni, da je bilo do včeraj unovčenih 10,2 odstotka bonov in izkoriščenih 8,1 odstotek vrednosti bonov. Gostje so ga v povprečju izkoristili v vrednosti 138 evrov," so nam sporočili iz Furs.

Po bededah Furs sistem za unovčevanje turističnih bonov deluje brez večjih težav, če pa se že pojavijo, jih odpravijo v najkrajšem možnem času. "Na informiranje o bonih smo se dobro pripravili.Vzpostavili smo posebno spletno stran na kateri smo objavili vse potrebne informacije o unovčevanju turističnih bonov:pogosta vprašanja in odgovore, življenjske dogodke, učne videe, informacije v obliki risank, primere izpolnjenih obrazcev ... Aktivno komuniciramo tudi preko medijev in družbenih medijev,"so izpostavili, zakaj menijo, da celoten proces teče brez večjih zapletov.

Vzpostavili so tudi poseben klicni center (tel: 08 200 1005; e-mail: bon.info@gov.si), kjer do 30 uslužbencev Furs odgovarja na vprašanja o turističnih bonih vsak dan, tudi med prazniki in ob koncih tedna.

Svežih statističnih podatkov, koliko upravčencev je že uživalo v 'vavčarskem oddihu', od kod prihajajo in v katerih regijah gredo boni najbolj v promet, na Furs za zdaj še nimajo. Načrtujejo, da jih bodo pripravili ob koncu poletne sezone.