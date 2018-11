Evropo bo preplavil hladen polarni zrak, ki prinaša prve jesenske snežinke

November se je prevesil v drugo polovico. Prvo polovico so zaznamovale visoke temperature, ki so bile bolj običajne za konec septembra. Tako tudi kratki rokavi niso bili izjema in zimska garderoba še kar čaka v omarah. A ne več prav dolgo, saj s severovzhodnim vetrom že doteka občutno hladnejši zrak.

Novembrske dni, ki so za nami, je z izjemo začetka meseca spremljal ustaljen vremenski vzorec. Nad zahodno Evropo je prevladovalo območje nizkega zračnega tlaka, vzhod celine pa je bil pod vplivom anticiklona. Vrtinca, vrteča se vsak v drugo smer, sta nad srednjo Evropo preko Sredozemlja prinašala topel zrak, ki se je na poti preko morja obogatil z vlago. To je zahodu države prinašalo veliko oblakov in občasne manjše padavine, vzhodu pa tudi kar nekaj sonca.

Jesen nas je do sedaj razvajala s toplim vremenom. FOTO: Thinkstock

Prva polovica meseca občutno toplejša od povprečja Topel zrak je poskrbel, da je bila povprečna temperatura povsod po Sloveniji od 23. oktobra dalje nad dolgoletnim povprečjem. Ponekod na Primorskem so se temperature 4. novembra povzpele blizu rekordnih vrednosti za november. Na Letališču Portorož (Arso) se je ogrelo do 23 stopinj Celzija, le stopinjo manj so izmerili v Biljah pri Novi Gorici. V prvi polovici meseca je bila povprečna temperatura v prestolnici 13 stopinj Celzija, kar je za 6 stopinj več od dolgoletnega povprečja. Podobno odstopanje je bilo tudi drugod v osrednji in vzhodni Sloveniji, nekoliko manjši odklon pa je bil zabeležen v visokogorju. Prihaja vremenska sprememba A od toplega vremena se počasi poslavljamo. V prihodnjih dneh bo ciklon nad Atlantikom oslabel, središče anticiklona pa se bo pomaknilo nad Skandinavijo in severu Evrope prineslo tople dni. Zaradi vrtenja anticiklona v smeri urinega kazalca se bo v osrčje celine spustil občutno hladnejši zrak, ki bo v prihodnjih dneh dosegel tudi naše kraje.

Nad Evropo se bo spustil hladen polarni zrak. FOTO: POP TV

Današnji dan bo v znamenju hladnega severovzhodnika. Na Primorskem bo ves dan sončno, drugod se bo oblačnost spreminjala. Možne so kratkotrajne plohe, nad okoli 1000 metri snežne. Ob zmerni burji bo najtopleje na Primorskem. Tukaj se bo ogrelo do 14 stopinj Celzija. Drugod po državi temperature večinoma ne bodo presegle 10 stopinj Cezija. V alpskih dolinah bo le 5 stopinj Celzija. V soboto bo sončno. Več oblakov bo občasno v vzhodni Sloveniji. Hladno bo, občutek mraza bo stopnjeval vzhodnik, na Primorskem burja. V začetku prihodnjega tedna bo zadišalo po zimi V noči na nedeljo se bo predvsem v jugovzhodni Sloveniji pooblačilo in tu bo v nedeljo čez dan občasno naletaval sneg. Drugod bo več jasnine. Temperature bodo še nekoliko padle in v večjem delu države ne bodo presegle 5 stopinj Celzija. Le na Primorskem se bo še ogrelo do 10 stopinj Celzija.

Lani je prvi sneg pobelil Slovenijo 13. novembra. FOTO: Rok Nosan