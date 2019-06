Dosegel nas bo vroč afriški zrak s temperaturami tudi nad 35 stopinj Celzija

Po kratkotrajni osvežitvi ob koncu tedna nas bo v prihodnjih dneh zajel že drugi letošnji vročinski val. Predvidoma bo najbolj vroč četrtek, ko se bo na Goriškem ogrelo do 38 stopinj Celzija in tudi marsikje drugod po državi bomo presegli 35 stopinj Celzija. Še precej bolj vroče bo nad zahodno Evropo, kjer bodo marsikje beležili nove temperaturne rekorde.

Včerajšnja nedelja je bila zadnja v nizu bolj spremenljivih dni, saj se je višinsko jedro hladnega zraka, ki je v zadnjih dneh krojilo vreme pri nas, pomaknilo nad Balkan in pri tem oslabelo. Nad naše kraje se širi območje visokega zračnega tlaka, ki bo poskrbelo za hiter dvig temperatur. Vročinski val je že zajel vzhodni del Iberskega polotoka in Francijo, v prihodnjih dneh pa bo segal še nad Alpe, Italijo, Nemčijo, države Beneluksa in na jug Skandinavije. Vročina bo najbolj neizprosna nad Španijo in Francijo, kjer bodo najvišje temperature lahko dosegale 45 stopinj Celzija, okoli 40 stopinj Celzija bo tudi ponekod v Nemčiji.

Ponekod po Evropi bodo temperature presegale dolgoletno povprečje za kar 15 stopinj Celzija. FOTO: Tropicaltidbits

Vroče bo tudi pri nas Afriški zrak, ki se širi nad zahodno Evropo, bo s svojim obrobjem dosegel tudi naše kraje. Vročinski val se bo v večjem delu Slovenije začel jutri in dosegel svoj vrhunec v četrtek, ko bodo ponekod mogoči novi junijski temperaturni rekordi. Ker bodo nad nami pihali severovzhodni vetrovi, bo vročina najbolj pritiskala na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 38 stopinj Celzija. Tudi marsikje drugod po državi bo malo nad 35 stopinj Celzija. Hkrati z višanjem temperature se bo stopnjevala vlaga v zraku, kar pomeni, da bomo vročino še toliko težje prenašali. Zelo tople bodo tudi noči, kar velja zlasti za večja mesta, gričevnat svet in Primorsko, kjer se niti najnižje dnevne temperature marsikje ne bodo spuščale pod 20 stopinj Celzija. Do vključno četrtka bo sicer prevladovalo sončno vreme. Nekoliko več oblačnosti bo danes in jutri občasno predvsem nad vzhodno Slovenijo, kjer se lahko še pojavijo kratkotrajne krajevne plohe ali nevihte. V sredo in četrtek, ko se bo nad nami zadrževal najtoplejši zrak, bo nebo skoraj povsem brez oblaka.

Najbolj vroče bo na Primorskem. FOTO: POP TV

Spet več oblačnosti bo v petek, ko se bo prek vzhodnih Alp pomikala oslabljena hladna fronta, ki bo predvsem vzhodni in osrednji Sloveniji za kakšen dan ali dva prinesla nekoliko nižje temperature. Prehodno se bo povečala tudi nestabilnost ozračja, s tem pa možnost za popoldanske plohe in nevihte. Teh zagotovo ne bo na Primorskem, kjer se bo tudi ob koncu tedna nadaljevalo zelo vroče vreme s temperaturami okoli 35 stopinj Celzija, drugod po državi bo okoli 30 stopinj Celzija. Kot kaže trenutno, bo vročina spet bolj pritiskala v prvih dneh julija, a bo treba za bolj zanesljivo napoved še nekoliko počakati. Različne definicije vročinskega vala Enotne definicije za vročinski val ni, za kar so krive različne podnebne značilnosti po svetu. Svetovna meteorološka organizacija vročinski val opredeljuje kot pojav, ko maksimalne temperature zraka vsaj pet dni zapored presegajo povprečno najvišjo dnevno temperaturo za pet stopinj Celzija. Francoska meteorološka služba vročinski val opredeljuje kot daljše obdobje, v katerem najvišje dnevne temperature presegajo 30 stopinj Celzija. Danski meteorologi ga opredeljujejo kot obdobje vsaj 3 zaporednih dni, ko povprečna najvišja dnevna temperatura zraka na območju vsaj polovice države preseže 28 stopinj Celzija. Za Britance, ki so manj vajeni vročine, pa je dovolj že, če se temperature dvignejo za vsaj štiri stopinje Celzija nad dolgoletno povprečje.

Enotne definicije za vročinski val ni. FOTO: Shutterstock