Dosegla nas bo polarna zračna masa, a ekstremnega mraza kljub temu ne bo

Po nekaj dneh oblačnega in deževnega vremena bodo v četrtek zapihali bolj suhi severni vetrovi, ki nam bodo prinesli razjasnitev, a hkrati tudi občutno ohladitev. V mrzlo obdobje bomo v večjem delu Slovenije vstopili brez snežne odeje, zato po nižinah ekstremno nizkih temperatur ne pričakujemo, tam, kjer bo v noči na četrtek ali v četrtek dopoldne vendarle zapadel sneg, pa bodo lahko temperature v prihodnjih dneh tudi za 10 stopinj nižje kot v preostalem delu Slovenije.

icon-expand V večjem delu Slovenije bomo v mrzlo obdobje vstopili brez snežne odeje ali pa bo snega le za vzorec. FOTO: Primož Gregor

Zaradi polarne fronte je vremensko dogajanje nad Evropo v zadnjih dneh zelo pestro. Na Poljskem in v Nemčiji, kjer je v nedeljo in ponedeljek močno snežilo – ponekod je zapadlo kar pol metra snega – so se temperature v tej noči lokalno spustile pod –20 stopinj Celzija. Še precej bolj mrzlo je v Skandinaviji. V norveškem kraju Bjorli so izmerili kar –34 stopinj Celzija.

Na vreme pri nas sta v preteklih dneh vplivala dva ciklona, ki sta mrzel zrak zadrževala na severni strani Alp. Kljub temu je nekaj hladnega zraka čez nižje dele vzhodnih Alp občasno seglo tudi nad Štajersko, Koroško in Prekmurje, zato je bila meja sneženja v ponedeljek in torek na severovzhodu države občutno nižje kot v preostalem delu Slovenije, ob močnejših padavinah je ponekod snežilo vse do nižin. Zaradi velikega temperaturnega kontrasta med severom in jugom se je sicer v zadnjih dneh vreme marsikje obnašalo povsem aprilsko. Pogoste so bile krajevne padavine, deloma plohe, ponekod so nastale celo nevihte s sodro in babjim pšenom.

Na vreme pri nas bo danes vplival še en ciklon, ki se bo čez severni Jadran pomikal proti vzhodu, nato pa se bo nad Alpami zgradilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo povzročilo, da se bo mrzel zrak iznad Srednje Evrope razširil tudi nad naše kraje. Ohladitev bo južno stran Alp dosegla v noči na četrtek, najbolj mrzla zračna masa pa se bo nad nami zadrževala v noči na soboto in v soboto čez dan, ko se bodo temperature v prostem ozračju na nadmorski višini 1500 metrov spustile do –15 stopinj Celzija.

icon-expand Slika prikazuje napoved temperatur nad Evropo v naslednjih šestih dneh. Napoved velja za nadmorsko višino okoli 1500 metrov, saj je zaradi manjšega vpliva tal na tej višini lažje spremljati gibanje zračnih mas. Kot lahko vidimo, bo občutno hladnejši zrak Slovenijo preplavil v noči na četrtek. Najbolj mrzla zračna masa se bo nad nami zadrževala v noči na soboto in v soboto čez dan, v noči na nedeljo pa bo mraz v višinah že začel popuščati. Jedro mrzle zračne mase se bo namreč usmerilo nad vzhodni del Evrope, kjer marsikje tudi nižine prekriva debela snežna odeja. Tu se bodo temperature v prihodnjih dneh lokalno spuščale celo pod –30 stopinj Celzija. FOTO: wetterzentrale.de

Še pred ohladitvijo bodo danes nastajale nevihte z nalivi Danes bo v Pomurju večji del dneva suho, drugod bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem na Primorskem in Notranjskem bodo popoldne nastale tudi posamezne nevihte z nalivi. Dopoldne bo snežilo do nadmorske višine okoli 900 metrov, popoldne se bo meja sneženja nekoliko dvignila, zvečer pa se bo spet spustila. Popoldanske temperature bodo na severozahodu države malo nad ničlo, drugod bo od 5 do 10, ob morju okoli 15 stopinj Celzija.

V prvem delu noči se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin, a prav veliko snega ne bo zapadlo nikjer, saj bodo padavine s prihodom hladnejšega zraka hitro slabele in do jutra marsikje tudi že ponehale. Zapihal bo okrepljen severni veter, ki nam bo jutri poleg ohladitve prinesel tudi razjasnitev. Oblačnost se bo najdlje zadržala nad južno Slovenijo, kjer bo čez dan še lahko nastalo nekaj kratkotrajnih snežnih ploh. Na severovzhodu države in v alpskih dolinah bodo jutrišnje temperature ves dan malo pod ničlo, drugod se bodo gibale okoli ničle ali kakšno stopinjo nad njo, na Primorskem, kjer bo pihala zmerna burja, pa bo od 5 do 10 stopinj Celzija.

Zaradi suhega zraka bo modrina neba ob koncu tedna zelo izrazita, kakšen oblak na nebu bo prej izjema kot pravilo.