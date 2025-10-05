Svetli način
Dosegla nas je izrazita hladna fronta: dež prehaja v sneg

Ljubljana, 05. 10. 2025 07.03 | Posodobljeno pred eno minuto

Rok Nosan , U.Z. , STA
Po prehodni otoplitvi je Slovenijo v zgodnjih jutranjih urah dosegla izrazita hladna fronta. Sprva je snežilo le po najvišjih vrhovih, zdaj pa se meja sneženja naglo spušča. Na Gorenjskem se je ponekod že spustila pod 1000 metrov nadmorske višine, kar pomeni, da dež prehaja v sneg tudi v višje ležečih alpskih dolinah. Med drugim že sneži v Ratečah in na Jezerskem. Na Primorskem piha močna burja.

V naslednjih urah, ko bo hladen zrak preplavil vso državo, lahko sneži tudi ponekod na Notranjskem in Kočevskem, kar velja predvsem za višje ležeče kraje.

Med 700 in 1000 metri nadmorske višine lahko zapade do okoli 10 centimetrov mokrega snega, višje pa od 20 do 40 centimetrov. Verjeten bo snegolom, opozarjajo vremenoslovci.

Na Primorskem bo kmalu zapihala močna burja. Njeni sunki bodo dopoldne na izpostavljenih mestih presegli hitrost 100 kilometrov na uro. 

Prav na jugozahodu države pričakujemo tudi najobilnejše padavine – lokalno lahko pade več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, zato je možen hiter porast manjših hudourniških vodotokov in lokalna poplavljanja.

Popoldne se bodo razmere hitro umirjale. Padavine bodo postopno povsod ponehale in začelo se bo jasniti.

Izdano oranžno opozorilo

Na agenciji za okolje (Arso) so za jugozahodni del države za danes vse do večera izdali oranžno vremensko opozorilo zaradi dežja, snega in vetra, zaradi snega velja oranžno opozorilo tudi za severozahodni del države. Za preostale dele države pa zaradi padavin oziroma vetra velja rumeno opozorilo.

Oranžno vremensko opozorilo
Oranžno vremensko opozorilo FOTO: Arso

Po napovedih Arsa bo največ padavin predvidoma padlo v spodnjem Posočju, na Vipavskem, v Slovenski Istri ter na Notranjskem. V nekaj urah lahko pade od 60 do 100 milimetrov, krajevno tudi več. Večja verjetnost za močne nalive bo na Vipavskem in v Slovenski Istri, kjer bo verjetno poplavljanje padavinske vode in hitro naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek, ki lahko prav tako poplavijo. Dopoldne bo možno razlivanje morja na izpostavljenih delih obale.

Zaradi možnih poplav in razlivanja morja so zato izdali tudi oranžno hidrološko opozorilo za Vipavsko dolino in Slovenske Istro ter rumeno za preostale dele Primorske in Notranjske.

