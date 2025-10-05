Dosegla nas je izrazita hladna fronta: dež prehaja v sneg

V naslednjih urah, ko bo hladen zrak preplavil vso državo, lahko sneži tudi ponekod na Notranjskem in Kočevskem, kar velja predvsem za višje ležeče kraje.

Med 700 in 1000 metri nadmorske višine lahko zapade do okoli 10 centimetrov mokrega snega, višje pa od 20 do 40 centimetrov. Verjeten bo snegolom, opozarjajo vremenoslovci.

Na Primorskem bo kmalu zapihala močna burja. Njeni sunki bodo dopoldne na izpostavljenih mestih presegli hitrost 100 kilometrov na uro.

Prav na jugozahodu države pričakujemo tudi najobilnejše padavine – lokalno lahko pade več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, zato je možen hiter porast manjših hudourniških vodotokov in lokalna poplavljanja.