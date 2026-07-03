Dosegli dogovor: interventna radiologija ostaja v UKC Maribor

Potem ko so dosegli dogovor, se zdravstveni minister Tadej Ostrc interventnim radiologom zahvaljuje za odgovorno odločitev v korist pacientov, so zapisali na ministrstvu za zdravje.
"Doseženi dogovor predstavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in zagotavljanju nemotene zdravstvene oskrbe prebivalcev severovzhodne Slovenije in širše. Ministrstvo za zdravje bo skupaj z UKC Maribor nadaljevalo aktivnosti za dolgoročno ureditev razmer ter krepitev stabilnosti in zaupanja v delovanje javne zdravstvene ustanove," so še dodali.
Minister za zdravje in predstavnik interventnih radiologov UKC Maribor bosta vsebino doseženega dogovora predstavila na novinarski konferenci, ki bo v ponedeljek, 6. julija 2026.
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