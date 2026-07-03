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Slovenija

Dosegli dogovor: interventna radiologija ostaja v UKC Maribor

Ljubljana, 03. 07. 2026 11.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Radiolog

Minister za zdravje Tadej Ostrc se je srečal s predstavniki interventnih radiologov UKC Maribor. Veseli ga, da je odprt in iskren pogovor pripeljal do dogovora, ki zagotavlja nadaljnje izvajanje interventne radiologije v UKC Maribor, sporočajo z ministrstva za zdravje.

Potem ko so dosegli dogovor, se zdravstveni minister Tadej Ostrc interventnim radiologom zahvaljuje za odgovorno odločitev v korist pacientov, so zapisali na ministrstvu za zdravje.

Radiolog
Radiolog
FOTO: Adobe Stock

"Doseženi dogovor predstavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in zagotavljanju nemotene zdravstvene oskrbe prebivalcev severovzhodne Slovenije in širše. Ministrstvo za zdravje bo skupaj z UKC Maribor nadaljevalo aktivnosti za dolgoročno ureditev razmer ter krepitev stabilnosti in zaupanja v delovanje javne zdravstvene ustanove," so še dodali.

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Minister za zdravje in predstavnik interventnih radiologov UKC Maribor bosta vsebino doseženega dogovora predstavila na novinarski konferenci, ki bo v ponedeljek, 6. julija 2026.

radiologi ukc maribor
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