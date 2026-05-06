Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Dosegli preboj v zgodnjem odkrivanju raka prostate

Ljubljana, 06. 05. 2026 12.04 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
M.V.
Novinarska konferenca ob predstavitvi testa Stockholm3 za zgodnje odkrivanje raka prostate

Globalno število novih primerov raka prostate narašča, podobno raste tudi breme bolezni v Sloveniji, kjer je rak prostate najpogostejši rak pri moških. Obenem stroka opozarja, da zgodnje odkrivanje klinično pomembnega raka prostate odločilno vpliva na izid zdravljenja, saj je pri lokalizirani bolezni petletno relativno preživetje praktično že 100-odstotno.

Na novinarski konferenci, na kateri so strokovnjaki Jošt Janša, Cene Kopač in Zala Marn predstavili test za zgodnje odkrivanje raka prostate Stockholm3. Ta, kot so povedali, bistveno izboljša oceno tveganja za raka prostate v primerjavi z dosedanjo prakso, s tem pa zmanjšuje nepotrebne biopsije, pomembno vpliva na uspešnost zdravljenja in kakovost življenja bolnikov. Sodobna diagnostika testa omogoča pomemben korak naprej za moške, zdravstveno stroko in celoten zdravstveni sistem, so poudarili.

Test je zasnovan tako, da pomaga natančneje prepoznati moške z večjim tveganjem za klinično pomembnega raka prostate in hkrati omejuje nepotrebne nadaljnje invazivne diagnostične postopke.

Doslej je bil v zgodnjem odkrivanju raka prostate najpogosteje uporabljen krvni test PSA. Vendar ima ta test pomembne omejitve, poudarjajo strokovnjaki. "Povišana vrednost PSA namreč ni značilna le za raka prostate, temveč je lahko posledica tudi benignega povečanja prostate, vnetja, telesnega napora ali drugih nerakavih stanj. Prav zato PSA sam po sebi ne razlikuje dovolj zanesljivo med benignimi spremembami in agresivnim rakom, kar lahko vodi v pretirano diagnostiko in nepotrebne biopsije." Slovenska stroka opozarja, da samo PSA-testiranje brez natančnejše dodatne ocene tveganja lahko vodi v preveč nepotrebnih, neprijetnih, tudi bolečih in v določenih primerih nevarnih diagnostičnih postopkov in tudi zdravljenj.

Pri Stockholm3 gre za krvni test, ki v skupno oceno tveganja združuje več ravni podatkov: beljakovinske biomarkerje iz krvi, klinične podatke posameznika, kot so starost, družinska anamneza raka prostate in predhodne biopsije, ter izbrane genetske označevalce. Rezultat je individualizirana ocena verjetnosti za prisotnost klinično pomembnega raka prostate, ki zdravniku pomaga pri nadaljnji odločitvi o diagnostiki in obravnavi.

Test temelji na raziskavah, kliničnih študijah in validacijah na vzorcu več kot 90.000 moških iz Evrope in Severne Amerike. Po navedbah razvijalcev in objavljenih študijah Stockholm3 v primerjavi s klasičnim pristopom na osnovi PSA zazna od 41 do 89 % več moških s klinično pomembnim oziroma agresivnim rakom prostate ter hkrati zmanjša število nepotrebnih biopsij med 37 do 52 odstotkov.

"Za posameznika test Stockholm3 pomeni predvsem bolj informirano in bolj mirno diagnostično pot. Kadar test pokaže nizko tveganje, lahko moškemu prihrani nadaljnje invazivne postopke in z njimi povezane skrbi. Kadar pokaže povišano tveganje za klinično pomembnega raka, pa omogoča hitrejšo pot do dodatnih preiskav in, če je potrebno, do zgodnjega zdravljenja. Prav zgodnja in natančna diagnostika je pri raku prostate ključna ne le za izid zdravljenja, temveč tudi za kakovost življenja bolnika," so povedali.

Ob prvi uradni predstavitvi v Sloveniji so govorci osvetlili medicinsko vrednost testa, njegov pomen za bolnika ter širši vpliv sodobnejšega presejanja na zdravstveni sistem.

"S tem lahko bolje prepoznamo moške, ki potrebujejo hitro nadaljnjo obravnavo in hkrati zmanjšamo število tistih, ki bi bili po nepotrebnem izpostavljeni invazivnim postopkom. Za bolnika to pomeni bolj ciljno usmerjeno diagnostiko, za stroko pa pomemben napredek v smeri natančnejšega in bolj odgovornega odločanja," je povedal Janša.

Kopač pa je poudaril, da dolgotrajna negotovost, dodatne preiskave in pozno odkrivanje bolezni predstavljajo breme za bolnika, njegove bližnje in tudi za delovno ter socialno okolje. "Zato je pomembno, da imamo na voljo orodja, ki pomagajo zmanjševati nepotrebne postopke ter bolnike hitreje usmeriti tja, kjer zdravljenje res potrebujejo."

Za bolnika je obdobje diagnostike pogosto eno najtežjih, poudarja Marnova. "Že sam sum na raka prinaša strah, negotovost in veliko vprašanj, čakanje na izvide pa je za marsikoga zelo obremenjujoče, tudi kadar se na koncu izkaže, da ne gre za nevarno bolezen. Zato je pomembno, da je diagnostična pot čim bolj jasna, strokovna in za posameznika čim manj obremenjujoča. Vsaka rešitev, ki prispeva k bolj natančni oceni tveganja in bolj individualni obravnavi, je za bolnika velika pridobitev."

rak prostate odkrivanje stockholm3 test
Moskisvet.com Zaradi tega raka lahko ostanete brez spolnega uda
24ur.com Nov program Peter za zgodnje odkrivanje raka prostate
Vizita.si Tako vam lahko samopregled testisov reši življenje
24ur.com Prvič izvedli novo zdravljenje neozdravljive oblike raka prostate
Moskisvet.com Če opazite te simptome, nujno obiščite zdravnika
Moskisvet.com Ta preprost in malo znan test z nohti vas opozori na to, da imate raka
Moskisvet.com Rak prostate: Zgodnji simptomi, ki jih ne smete spregledati
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Z ženo sta se razveselili rojstva druge hčerkice
Z ženo sta se razveselili rojstva druge hčerkice
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
cekin
Portal
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
moskisvet
Portal
Ob Dragićevem 40. rojstnem dnevu razkrila čustveno sporočilo
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
dominvrt
Portal
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696