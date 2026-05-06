Dosegli preboj v zgodnjem odkrivanju raka prostate

Doslej je bil v zgodnjem odkrivanju raka prostate najpogosteje uporabljen krvni test PSA. Vendar ima ta test pomembne omejitve, poudarjajo strokovnjaki. "Povišana vrednost PSA namreč ni značilna le za raka prostate, temveč je lahko posledica tudi benignega povečanja prostate, vnetja, telesnega napora ali drugih nerakavih stanj. Prav zato PSA sam po sebi ne razlikuje dovolj zanesljivo med benignimi spremembami in agresivnim rakom, kar lahko vodi v pretirano diagnostiko in nepotrebne biopsije." S lovenska stroka opozarja, da samo PSA-testiranje brez natančnejše dodatne ocene tveganja lahko vodi v preveč nepotrebnih, neprijetnih, tudi bolečih in v določenih primerih nevarnih diagnostičnih postopkov in tudi zdravljenj.

Test je zasnovan tako, da pomaga natančneje prepoznati moške z večjim tveganjem za klinično pomembnega raka prostate in hkrati omejuje nepotrebne nadaljnje invazivne diagnostične postopke.

Na novinarski konferenci, na kateri so strokovnjaki Jošt Janša , Cene Kopač in Zala Marn predstavili test za zgodnje odkrivanje raka prostate Stockholm3. Ta, kot so povedali, bistveno izboljša oceno tveganja za raka prostate v primerjavi z dosedanjo prakso, s tem pa zmanjšuje nepotrebne biopsije, pomembno vpliva na uspešnost zdravljenja in kakovost življenja bolnikov. Sodobna diagnostika testa omogoča pomemben korak naprej za moške, zdravstveno stroko in celoten zdravstveni sistem, so poudarili.

Pri Stockholm3 gre za krvni test, ki v skupno oceno tveganja združuje več ravni podatkov: beljakovinske biomarkerje iz krvi, klinične podatke posameznika, kot so starost, družinska anamneza raka prostate in predhodne biopsije, ter izbrane genetske označevalce. Rezultat je individualizirana ocena verjetnosti za prisotnost klinično pomembnega raka prostate, ki zdravniku pomaga pri nadaljnji odločitvi o diagnostiki in obravnavi.

Test temelji na raziskavah, kliničnih študijah in validacijah na vzorcu več kot 90.000 moških iz Evrope in Severne Amerike. Po navedbah razvijalcev in objavljenih študijah Stockholm3 v primerjavi s klasičnim pristopom na osnovi PSA zazna od 41 do 89 % več moških s klinično pomembnim oziroma agresivnim rakom prostate ter hkrati zmanjša število nepotrebnih biopsij med 37 do 52 odstotkov.

"Za posameznika test Stockholm3 pomeni predvsem bolj informirano in bolj mirno diagnostično pot. Kadar test pokaže nizko tveganje, lahko moškemu prihrani nadaljnje invazivne postopke in z njimi povezane skrbi. Kadar pokaže povišano tveganje za klinično pomembnega raka, pa omogoča hitrejšo pot do dodatnih preiskav in, če je potrebno, do zgodnjega zdravljenja. Prav zgodnja in natančna diagnostika je pri raku prostate ključna ne le za izid zdravljenja, temveč tudi za kakovost življenja bolnika," so povedali.

Ob prvi uradni predstavitvi v Sloveniji so govorci osvetlili medicinsko vrednost testa, njegov pomen za bolnika ter širši vpliv sodobnejšega presejanja na zdravstveni sistem.

"S tem lahko bolje prepoznamo moške, ki potrebujejo hitro nadaljnjo obravnavo in hkrati zmanjšamo število tistih, ki bi bili po nepotrebnem izpostavljeni invazivnim postopkom. Za bolnika to pomeni bolj ciljno usmerjeno diagnostiko, za stroko pa pomemben napredek v smeri natančnejšega in bolj odgovornega odločanja," je povedal Janša.

Kopač pa je poudaril, da dolgotrajna negotovost, dodatne preiskave in pozno odkrivanje bolezni predstavljajo breme za bolnika, njegove bližnje in tudi za delovno ter socialno okolje. "Zato je pomembno, da imamo na voljo orodja, ki pomagajo zmanjševati nepotrebne postopke ter bolnike hitreje usmeriti tja, kjer zdravljenje res potrebujejo."

Za bolnika je obdobje diagnostike pogosto eno najtežjih, poudarja Marnova. "Že sam sum na raka prinaša strah, negotovost in veliko vprašanj, čakanje na izvide pa je za marsikoga zelo obremenjujoče, tudi kadar se na koncu izkaže, da ne gre za nevarno bolezen. Zato je pomembno, da je diagnostična pot čim bolj jasna, strokovna in za posameznika čim manj obremenjujoča. Vsaka rešitev, ki prispeva k bolj natančni oceni tveganja in bolj individualni obravnavi, je za bolnika velika pridobitev."