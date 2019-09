Dosezite želene številke na tehtnici: Takole!

Mogoče je trenirati manj in shujšati več , saj obstaja več načinov, ki vas lahko pripeljejo do želene teže na tehtnici. Tudi po 50. letu, ko se vaša presnova naravno upočasni in začnete izgubljati mišično maso, je možno izgubiti maščobo in pridobiti primerno težo. Da bi to dosegli, morate ukrepati pametno.

Za začetek morate vedeti, da hujšanje ni nujno težka in dolga borba. Vadba je pomembna pri izgubi maščobe, ni pa ključnega pomena. Če menite, da večina ljudi, ki hujšajo in vzdržujejo svojo težo na želeni ravni, vadijo več ur na dan, se motite.

Kaj storiti in hitro shujšati?

Obstaja nekaj alternativnih rešitev, ki jih lahko vključite v svoj življenjski slog, s pomočjo katerih se boste znebili neželene odvečne teže in dosegli dolgo pričakovane številke na tehtnici . Ena izmed teh rešitev je krema Slim Excelle, ki lahko učinkovito deluje na trebuh in stegna.

Kaj pa bi rekli, če bi vam razkrili, da lahko še vedno jeste svojo najljubšo hrano ter uživate sladkarije in prigrizke, pri tem pa izgubljate kilograme?

Diete so lahko tudi precej zahtevne, še posebej ko gre za pripravo obrokov, kar je z vsakodnevnimi opravili zelo težko izvesti.

Obstajajo seveda radikalni načini, s katerimi lahko hitro shujšate. Vendar se lahko po tem počutite lačni, nezadovoljni in utrujeni ter hkrati ogrožate svoje zdravje.

Zaradi njene praktičnosti jo lahko kombinirate z vadbo in dieto za močnejši učinek in dramatično hitrejše rezultate, ki ne bodo izostali kljub poznim letom življenja.

Nanesete jo lahko kadarkoli podnevi, zjutraj in zvečer, na predelu trebuha in pasu ali kjer koli se želite znebiti celulita ali maščob.

Nanaša se preprosto z nežnim masiranjem v krožnem gibanju, da se krema maksimalno vpije in prodre skozi kožo.

Njene aktivne sestavine lahko pozitivno vplivajo tudi na kožo ter izboljšajo tonus in elastičnost.

Slim Excelle je posebna krema, ki pomaga odstraniti maščobo in celulit s trebuha in nog.

Skrivnost je v teh 8 sestavinah

Krema Slim Excelle svoj uspeh dolguje aktivnim sestavinam. Glavna sestavina je kofein, ki je poln pozitivnih učinkov na človeško telo. Poleg te sestavine vsebuje še 7 snovi, ki dopolnjujejo to edinstveno formulo za pomoč pri hujšanju.

Ena izmed njih je aloe vera, ki je zaradi znanih vlažilnih učinkov pogosto uporabljena snov v anticelulitnih kremah in drugih pripravkih za nego kože. Karitejevo maslo, ki je bogato z vitamini in kislinami, ima podoben vlažilni učinek in se pogosto uporablja v kozmetiki.

Skupaj z njimi je lobodika, še ena izmed številnih učinkovin, ki lahko pozitivno vplivajo na tvorbo kože, zato je zelo pomembna sestavina v boju proti celulitu. Vsebuje tudi algo fucus, ki se ponaša z aminokislinami, ki lahko povrnejo elastičnost kože.

Kokosovo olje pomaga zmanjšati videz "pomarančne kože", saj ima potencial za zmanjšanje podkožnih maščob. Kožo tudi neguje in ji daje mehkejši videz.

In zadnje, a nič manj pomembne sestavine Slim Excelle Formule za hujšanje so: izvleček kajenskega popra, latinsko Capsicum Frutescens, in meta, ki se uporablja v kozmetiki tako kot večina teh sestavin.