Doslej 12 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Za osem obvestil pa je bilo takoj ugotovljeno, da ne gre za kršitev volilnega molka, so objavili na ministrstvu za notranje zadeve.

Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave je sprejemal prijave domnevnih kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 12 00 danes od polnoči do 7. ure, prav tako pa jih bo sprejemal tudi od 19. ure do polnoči ter v nedeljo od polnoči do 7. ure. Dežurna služba inšpektorata pa prijave sprejema na številki 080 21 13 danes od 7. do 19. ure in v nedeljo od 7. do 19. ure, so navedli.

Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo volivci izbirali nove župane in člane občinskih svetov, se je opolnoči uradno zaključila volilna kampanja. Začel je veljati volilni molk, ki ga je treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla vsa volišča po državi. V tem času je nagovarjanje volivcev prepovedano.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ter od 150 do 250 evrov za posameznika.