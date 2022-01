Doslej en vdor ptičje gripe v domačo rejo

To je bilo prvič v Sloveniji, da je bila ptičja gripa potrjena pri domači reji, doslej je bila namreč ta bolezen ugotovljena samo pri divjih pticah, je na današnji novinarski konferenci, sicer namenjeni predstavitvi dosežkov v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek.

Hkrati je bilo konec minulega leta predvsem na severovzhodnem delu Slovenije in na Dolenjskem najdenih nekaj divjih živali, ki so bile okužene s ptičjo gripo.

Minister je danes vse rejce domače perutnine pozval, da izvajajo vse biovarnostne ukrepe, zato da preprečijo stik divjih ptic z domačo perutnino. Pozorni naj bodo pri krmljenju, oskrbi z vodo in dostopu ptičev do domače perutnine, predvsem pa minister poziva, da domačo perutnino umaknejo iz naravnega okolja.

"In če bomo pri tem dokaj uspešni, lahko v nekaj tednih praktično pride do preklica vseh teh ukrepov in normalnega stanja," je ocenil Podgoršek.

Zaradi vdora ptičje gripe po ministrovih besedah na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin že izvajajo vse potrebne ukrepe za to, da ohranjajo tržne poti, zlasti z državami nekdanje Jugoslavije. V EU za zdaj trgovanje s perutninskimi izdelki še vedno poteka nemoteno in tudi na območju južno od Slovenije po ministrovih besedah izvajajo vse potrebno za to, da bi prodajo ohranjali.

"Zato je pomembno, da izvajamo vse biovarnostne ukrepe, ker s tem nenazadnje tudi varujemo trg, zunanji trg, izvoz izdelkov iz perutnine," je še dodal minister.

Po ugotovljenem vdoru ptičje gripe v domačo rejo perutnine in ob najdbah okuženih divjih živali so pristojni določili območja z omejitvami in ukrepe, ki so predvideni v skladu z zakonodajo. Med drugim ukrep zapore perutnine velja za vso državo, prav tako sta povsod prepovedana krmljenje prostoživečih ptic in stik z njimi.