Doslej se je predčasnega glasovanja udeležilo 54.456 volivcev

Kot so sporočili iz Državne volilne komisije, se je referenduma o vodah po podatkih OVK v dveh dneh udeležilo 54.456 volivcev oziroma 3,21 % vseh volilnih upravičencev. Za primerjavo so sporočili, da je na referendumu o ZIUGDT leta 2017 v dveh dneh predčasno glasovalo 8.378 volivcev oziroma 0,49 % vseh volilnih upravičencev.

Splošno glasovanje v nedeljo

Vsi polnoletni državljani in državljanke lahko svoj glas oddate na svojem volišču v kraju stalnega prebivališča v nedeljo, 11. 7. 2021, med 7.00 in 19.00. Na naslov stalnega prebivališča boste prejeli vabilo oz. obvestilo, s katerim boste med drugim obveščeni o dnevu glasovanja in sedežu svojega volišča. Obvestilo boste prejeli na naslov prijavljenega stalnega prebivališča in je zgolj informativne narave, tako da lahko glasujete tudi brez njega. Na volišču potrebujete le osebni dokument za dokazovanje istovetnosti.