Doslej unovčenih za 40,2 milijona evrov turističnih bonov

Turistične bone je do ponedeljka deloma ali v celoti koristilo 292.561 upravičencev, s tem pa je v turistični sektor steklo 40,2 milijona evrov, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs). Skupaj je država sicer razdelila za 345 milijonov evrov turističnih bonov, ki jih je mogoče koristiti od 19. junija do najpozneje 31. decembra.

Država je na podlagi tretjega paketa protikoronskih ukrepov mladoletnim razdelila bone v vrednosti 50 evrov, odraslim pa v vrednosti 200 evrov. Koristiti jih je mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v hotelih, počitniških domovih, kampih, na turističnih kmetijah in v podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje. icon-expand Turisti na jezeru Jasna. FOTO: Bobo Bon je večina upravičencev (62,5 odstotka) doslej izkoristila v celoti pri enem ponudniku, možno pa jih je koristiti tudi v več delih. S turističnimi boni želi vlada pomagati turističnemu sektorju, ki ga je močno prizadela pandemija covida-19. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je z izvajanjem ukrepa zadovoljen, je prejšnji mesec napovedal, da bodo do konca poletja pripravili tudi načrt za dodatno spodbujanje gospodarstva. Ocenil je, da se bodo boni uporabili povsod po državi, tako da bo učinek ukrepa – poleg neposrednega priliva nastanitvenim obratom in posrednega učinka širše v panogi – tudi odkrivanje skritih kotičkov po državi, ter da bi se lahko tudi v prihodnje delež domačih turistov v Sloveniji povečal. PREBERI ŠE Turistični vodniki zaradi koronavirusa skoraj povsem brez dela