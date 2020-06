Doslej zaradi nizkih temperatur morja manj kopalcev kot prejšnja leta

Po podatkih Agencije RS za okolje ima morje v Kopru danes 22,5 stopinje Celzija, kar je precej manj od lanskih 27 stopinj Celzija v tem času. V zadnjih 20 letih je sicer do konca junija morje vselej doseglo vsaj 25 stopinj Celzija, v več kot polovici let pa 27 stopinj Celzija. Konec junija 2019 je en dan preseglo celo 29 stopinj Celzija, kar se je ponovilo prvič po letu 2003.

Nekateri ukrepi neživljenjski oziroma težko izvedljivi

Štrkalj je ob tem ocenil, da jim gre trenutno vreme po svoje na roko, da pa z lepšim vremenom in višjimi temperaturami pričakujejo ponovno večji naval na kopališče, ki sicer sprejema tudi do 1000 obiskovalcev naenkrat. Letošnjo kopalno sezono, ki se je uradno začela v ponedeljek, namreč zaznamujejo preventivni ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužb z novim koronavirusom, zlasti glede zagotavljanja medosebne razdalje, razkuževanja opreme in omejitev števila gostov na kopališčih.