Dostavljavci hrane v akcije proti številkam, Janković vztraja: Gre za varnost

V sindikatu Mladi plus so kurirje platform Wolt in Glovo v petek povabili na sestanek, na katerem naj bi "našli rešitev, da žigosanje ne bo njihova nova realnost, temveč bo njihova nova realnost dostojno delo". Danes so povedali, da je bilo srečanje interne narave, zato o zaključkih še ne morejo obveščati javnosti. "Gre predvsem za strategije organiziranja kurirk in kurirjev, vzpostavitev mreže komuniciranja in načrtovanje prihodnjih akcij," so pojasnili.

Ob tem so veseli podpore ministra za delo Luke Mesca, od Zorana Jankovića pa pričakujejo več pripravljenosti na dialog in predvsem, "da sliši in upošteva vse meščanke in meščane – torej tudi kurirke in kurirje, vse, ki v tem mestu delajo in živijo".

Mesec je sicer v petek Jankoviću predlagal dvoje rešitev: ali upočasnitev algoritmov v vožnji čez center Ljubljane, kar pomeni, da Wolt in Glovo podvojita čas dostave po ulicah, polnih pešcev, ali da se ulice, kot je Petkovškovo nabrežje, zapre za dostavljavce, da ne bo ogrožanja pešcev.