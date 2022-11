Dostavljavci hrane v Ljubljani še vedno oštevilčeni

V sindikatu Mladi plus so si močno prizadevali preprečiti oštevilčenje, saj da bo prineslo "ovajanje, sankcioniranje", porajalo pa se jim je tudi vprašanje, kako bodo pristojni zagotovili, da ne bo prihajalo do sankcij v primeru neupravičenih ali celo lažnih prijav. Proti registraciji, izvedeni zaradi številnih pritožb meščanov nad vožnjo kurirjev, je bil tudi minister za delo Luka Mesec.

Sindikat Mladi plus, ki sodi pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, se sicer že nekaj časa trudi organizirati kurirje. "Glavni namen je organizirati kurirke in kurirje in jim pomagati pri izboljšanju njihovih razmer. Sindikat mladi plus jim tu nudi prostor, nekateri so se že včlanili k nam, začeli pa so se tudi pogovori o sindikatu kurirjev. Kurirji si želijo prostora za organiziranje, za izmenjavo mnenj, predvsem pa si želijo pogovora z vodstvoma Glova in Wolta, zato verjamemo, da je delavsko predstavništvo oz. sindikat tu ključnega pomena," je nedavno poudarila predsednica sindikata Tea Jarc.