Dostavljalci Wolta in Glova zahtevajo dostojno plačilo brez hitre vožnje

Sindikat Mladi plus je ta teden kritično reagiral na dogovor vodstev Wolta in Glova z Mestno občino Ljubljana, da bodo kurirji družb oštevilčeni zaradi lažje identifikacije v primeru kršitve cestnoprometnih predpisov. Na podlagi informacij stanja s terena in anketnih vprašalnikov so zbrali izkušnje in predloge več kot 100 kurirjev in kurirk.

"Osnova na dostavo bi se morala med letom višati in ne nižati, kot se to dogaja v Ljubljani in drugje v tujini," so poudarili v sindikatu Mladi plus.

Predloge izboljšav so danes delili z javnostjo, naslovili pa so jih tudi na podružnico podjetja Wolt v Sloveniji. "Verjamemo, da bodo predloge svojih kurirjev in kurirk vzeli skrajno resno. Tako njih kot slovensko izpostavo podjetja Glovo pozivamo, da izboljšave implementirajo čim prej," so poudarili.

Prva zahteva: odstop od dogovora z Mestno občino Ljubljana o številčenju dostavljavcev

Ta dogovor je bil sklenjen brez posvetovanja s kurirji in kurirkami, ki so "zgroženi", pravijo v sindikatu. "Pozivamo vas, da namesto tega implementirate spodaj naštete zahteve kurirjev in kurirk, ki bodo pripomogle k temu, da bodo prejeli dostojno plačilo tudi brez hitre vožnje," so navedli.

Izpostavili so, naj družba nemudoma zaustavi rekrutacijo novih Woltovih partnerjev in reaktivacijo kurirjev povratnikov. "Ne glede na to, kakšne izboljšave bodo uvedene, te ne bodo izboljšale ničesar, če bo na terenu preveliko število kurirjev," so zapisali v sindikatu.

Zahtevajo povišanje osnove za dostavo na 3,50 evra in nadomestilo za malico v višini minimalno zakonsko določene vsote

"Osnova na dostavo bi se morala med letom višati in ne nižati, kot se to dogaja v Ljubljani in drugje v tujini," so zapisali, saj se povečujejo tudi življenjski stroški in prispevki samostojnih podjetnikov, študentov in družb z omejeno odgovornostjo. Za kurirje študente je treba upoštevati tudi zakonsko določeno minimalno urno postavko, če je z dostavami niso dosegli.

Dostavljalci so nadalje kritični, ker se dodatek na kilometre zaračunava v obliki zračne razdalje. "Kurirji in kurirke ne uporabljajo letal za dostavo naročil," so pripomnili v sindikatu in zahtevali uveljavitev dodatka na kilometre, ki temelji na realni razdalji.

Želijo tudi dva dodatka, in sicer za amortizacijo v višini 0,30 evra za kolesa, 0,50 evra za motorje in avtomobile na vsako opravljeno dostavo ter nadomestilo za malico v višini minimalno zakonsko določene vsote. Znesek bi se ustrezno prilagodil, če bi dostavljalec v dnevu delal več ali manj od osmih ur. Zahtevajo tudi plačan odmor za malico.

'Polog gotovine naj se šteje kot dostava'

Opozarjajo tudi na dodatno delo, kot je polog gotovine, ki ga morajo dostavljalci opraviti na Petrolovih poslovalnicah preko sistema Mbills, in dodatna dostava Wolt zaposlenemu, ko ni prevzema gotovinskega naročila. Zahtevajo, da polog gotovine šteje kot dostava, ki se mora šteti tudi v bonus tedenskega števila dostav. Dostava gotovinskega naročila, kjer stranke ni bilo, pa bi se morala šteti kot dodatna dostava skupaj z dodatki na kilometre. Ravno tako se mora upoštevati v bonus tedenskega števila dostav.

Zaradi čedalje močnejših govoric, da bi se ukinili bonusi na tedensko število dostav z izjemo najvišjega, kurirji in kurirke nenazadnje zahtevajo, da bonus ostane v isti obliki, kot je sedaj. Trenutno za 50 opravljenih dostav prejmejo 10 evrov, za 100 opravljenih dostav 15 evrov, za 150 opravljenih dostav 25 evrov in 200 opravljenih dostav 50 evrov.