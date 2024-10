'Dostojno delo mora zadostiti pričakovanjem posameznika v sodobni družbi'

Kot je navedel, so pred dvema tednoma uresničili tudi enega temeljnih ciljev na področju pravičnega plačila vseh delavcev v javnem sektorju, saj bo minimalna plača postala enaka osnovni plači. "To pomeni, da noben delavec ne bo več prejemal manj kot minimalno plačo. S socialnimi partnerji pa načrtujemo pogovore o tem, kako bi ta ukrep prenesli tudi v zasebni sektor," je zapisal.

"V zadnjem času smo naredili več pomembnih korakov za izboljšanje položaja delavcev v Sloveniji. Minimalno plačo smo v zadnjih letih od sprejetja zakona o minimalni plači dvignili za približno 40 odstotkov, temu pa sledi tudi rast drugih plač," je v izjavi, ki so jo posredovali z ministrstva, zapisal minister za delo Luka Mesec .

Ministrstvo: dopust je za počitek in odklop, več dobrih praks v EU

Dostojno delo pomeni tudi varnost in zdrave delovne pogoje, zato novembra uvajajo pravico do odklopa, ki bo delavcem omogočila jasne meje med delom in zasebnim življenjem, je dodal.

Svetovni dan dostojnega dela, ki ga obeležujemo 7. oktobra, letos poteka pod geslom Delavci si zaslužijo mir in demokracijo. Dostojno delo je ob dostojnem plačilu predpogoj za dostojno življenje, se strinjajo različni deležniki v družbi.