Dostojno delo zagotavlja tudi organizacijo zasebnega življenja

Potreba po delovni sili se povečuje, kot kažejo podatki Zavoda za zaposlovanje, je število prostih mest, ki so jih delodajalci v devetih mesecih sporočili Zavodu, za 30 odstotkov večje. Čeprav se stanje izboljšuje, statistika SURS še vedno prikazuje anomalijo slovenskega trga dela – prekarstvo. 2,7 odstotka ljudi je v letu 2020 opravljalo prekarno delo ali pa niso imeli pogodbe za delo, daljše od 3 mesecev. Slovenija se s to stopnjo ne more pohvaliti, saj presega evropsko povprečje, ki znaša 2,2 odstotka. Stanje je na primer še slabše v sosednji Hrvaški, kjer je prekarcev 4,9 odstotka, podobne razmere so tudi v Franciji, kjer je število prekarnih delavcev najvišje v EU.

A vsako prekarstvo ni nedostojno delo in vsaka redna zaposlitev ni dostojna. Dostojno delo ni vezano na določene oblike opravljanja dela, mora pa dostojno delo omogočati takšen razpored dela, ki omogoča kakovosten počitek in organizacijo zasebnega življenja. 18 odstotkov Slovencev možnosti za počitek med vikendom nima, saj takrat delajo, v celotni EU pa za vikend dela nekaj več kot petina delovno aktivnih. Delež ljudi, ki dela med vikendi, se je v zadnjih letih zniževal, najbolj se je znižal prav v 2020, v EU s 25,8 odstotka na 22,4 odstotke.

Kako ustvariti pogoje za dostojno delovno mesto, je temeljno vprašanje sodobne družbe. Skozi leta se je opredelitev dostojnega dela spreminjala, včasih je bilo pomembno, da delo je, danes je pomembno še kakšno je delo in zaradi tega prihaja do trenj med generacijami in do stereotipov. Dostojno delo bi moralo zadovoljiti pričakovanja posameznika sodobne družbe, ob delu se ne bi smel počutiti izkoriščanega in izigranega, plačilo za delo pa bi moralo zadovoljiti osnovne življenjske potrebe. Povprečna bruto plača se je v primerjavi z letom 2019 zvišala za 85 evrov, tako je leta 2020 znašala 1.936 evrov. Sloveniji dobro kaže tudi v razmerju plač med spoloma, ta vrzel je majhna, in sicer 2,2 odstotna. Povprečna mesečna neto plača moških je v letu 2020 znašala 1.261 evrov, žensk pa 1.242 evrov. V primerjavi s preteklim letom pa se je za 85 evrov zvišala povprečna bruto plača, ki je leta 2020 znašala 1.936 evrov.