Dostop do osebnega zdravnika: brez kar 136.251 oseb

Na ZZZS so v gradivu za skupščino zapisali, da so težave glede števila zavarovanih oseb brez osebnega splošnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa prisotne vsa leta. Število zavarovanih oseb brez osebnega zdravnika se je v zadnjem letu nekoliko zmanjšalo, vendar še vedno največ težav povzročajo majhne možnosti za izbiro.

V Sloveniji je bilo 30. aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136.251 oziroma 6,4 odstotka zavarovanih oseb. Kot so navedli, to število vključuje tudi 31.952 tujih državljanov, ki začasno bivajo v Sloveniji, in zavarovane osebe, ki so opredeljene v dodatnih ambulantah družinske medicine. Najmanjši delež zavarovanih oseb brez zdravnika je v območni enoti Murska Sobota (2,8 odstotka), največ pa v Novem mestu (9,1 odstotka).

Skupščina se bo prav tako seznanila s projektom Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob v obdobju 2026-2030. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje in jasen organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob.