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Slovenija

Dostop do osebnega zdravnika: brez kar 136.251 oseb

Ljubljana, 12. 06. 2026 08.43 pred 49 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA
Zdravstvo

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. Prav tako bodo predstavili načrt za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob in spregovorili o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe, je razvidno iz gradiva.

Družinski zdravnik
Družinski zdravnik
FOTO: Shutterstock

Na ZZZS so v gradivu za skupščino zapisali, da so težave glede števila zavarovanih oseb brez osebnega splošnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa prisotne vsa leta. Število zavarovanih oseb brez osebnega zdravnika se je v zadnjem letu nekoliko zmanjšalo, vendar še vedno največ težav povzročajo majhne možnosti za izbiro.

V Sloveniji je bilo 30. aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136.251 oziroma 6,4 odstotka zavarovanih oseb. Kot so navedli, to število vključuje tudi 31.952 tujih državljanov, ki začasno bivajo v Sloveniji, in zavarovane osebe, ki so opredeljene v dodatnih ambulantah družinske medicine. Najmanjši delež zavarovanih oseb brez zdravnika je v območni enoti Murska Sobota (2,8 odstotka), največ pa v Novem mestu (9,1 odstotka).

Skupščina se bo prav tako seznanila s projektom Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob v obdobju 2026-2030. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje in jasen organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob.

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Na skupščini bodo govorili tudi o dolgotrajni oskrbi. Na področju cen za obračun storitev dolgotrajne oskrbe je razvidno, da so se cene pavšala za obdobje od 1. aprila v povprečju znižale pri celodnevni in dnevni dolgotrajni oskrbi v instituciji ter pri vseh petih kategorijah. Iz analize osebnih načrtov je razvidno, da se število klasičnih počasi povečuje, medtem ko se rast prevedbenih osebnih načrtov umirja oziroma stagnira.

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KOMENTARJI5

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DKR
12. 06. 2026 09.39
Pernati je vsa štiri leta svojega mandata kot PV nenehno zatrjeval, da je ureditev zdravstva prioriteta njegove vlade in da on osebno bdi nad reformo. Rezultat je viden, vse česar se je blefer lotil, propada.
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0 0
ROMELS
12. 06. 2026 09.21
V bivši Jugi je bilo to urejeno bolje kot kjerkoli drugje na svetu. Ljudje na tem svetu postajajo vse bolj pokvarjeni. Samo vojna nas reši.
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0 0
stoinena
12. 06. 2026 09.18
očitno javnega zdravstva ne bo več. potem nam pa povejte zakaj nam ga trgate od plač in zakaj tudi brezposelni plačujejo, kar je nesmisel, da jemljete tam kjer ni. malo smo v kapitalizmu, malo v socializmu, tako kot vam ustreza dragi politiki. pri nas doma se temu reče kraja.
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Bbcc12
12. 06. 2026 09.37
Zato se je sprejel zakon, da se ukine dvoživkarstvo, da se ustavi privatizacija zdravstva in to na račun javnega zdravstva.
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0 0
Bbcc12
12. 06. 2026 09.10
Janša bo v 4. Uredil. UPS samo dvoživkarstvo in fiktivne čakalne vrste. Takle mamo.
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