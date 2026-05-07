Niti ZZZS ni bil pravočasno obveščen o odhodu ginekologa

V Slovenski Bistrici se je v začetku tedna zgodilo nekaj, česar si nobena nosečnica ne želi: pacientke so čez noč ostale brez izbranega ginekologa. Tiste, ki so imele v kratkem naročene preglede, so prejele klic, v katerem so jih obvestili, da pregledi odpadejo in da si morajo najti novega osebnega ginekologa. Večina pa je za odhod ginekologa izvedela šele v obvestilu, objavljenem na spletni strani zdravstvenega doma. V Zdravstvenem domu (ZD) Slovenska Bistrica so nam v ponedeljek pojasnili, da jim je ginekolog, ki je delal kot zunanji sodelavec in s katerim so se dogovarjali o redni zaposlitvi, šele v drugi polovici aprila sporočil svojo odločitev o odhodu. V ponedeljek zjutraj pa so bili obveščeni tudi o bolniški odsotnosti edine preostale ginekologinje.

Na SB Ptuj in UKC MB zaznali povečano povpraševanje

Pacientke so v primeru nujnih stanj napotili, naj se obrnejo na UKC Maribor in Splošno bolnišnico Ptuj. "O morebitnem povečanem prilivu pacientk smo tudi obvestili SB Ptuj in UKC Maribor," so sporočili iz ZD Slovenska Bistrica. Na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor so že v ponedeljek zaznali večje povpraševanje žensk o tem, ali imajo proste ginekologe, pri katerih bi se lahko opredelile. Prav tako so potrdili, da jih je direktorica ZD Slovenska Bistrica že v ponedeljek zjutraj obvestila, da je odsotna edina pri njih stalno zaposlena ginekologinja in da bodo pacientke z nujnimi ginekološkimi težavami usmerili k njim. A, ko smo v ponedeljek ptujsko bolnišnico povprašali o tem, so nam odgovorili: "Naša bolnišnica ni obveščena o prevzemu pacientk." V torek zjutraj pa so nato zaznali povečano povpraševanje nosečnic iz ZD Slovenska Bistrica za pregled. V obeh bolnišnicah so poudarili, da pacientk, ki potrebujejo nujno obravnavo nikoli ne zavračajo. Za nenujno obravnavo v specialistični ambulanti pa, da vse pacientke potrebujejo napotnico in se morajo na obravnavo naročiti. A v ZD v začetku tedna ni bilo nikogar, ki bi lahko izdal napotnico. Noseča bralka, ki nam je sporočila, da so ji v ZD Slovenska Bistrica manj kot 24 ur pred pregledom odpovedali termin, je namreč opozorila tudi na to, da iz ZD ni dobila jasnih informacij glede napotnic.

Niti ZZZS ni bil pravočasno obveščen o odhodu ginekologa

Zdravstvene ustanove so o odhodih zdravnikov dolžne pravočasno obvestiti tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki nato pošlje obvestilo vsem opredeljenim pacientom tega zdravnika ali zdravnice. A kot pravijo, so za odsotnost ginekologov izvedeli šele po našem povpraševanju. "Pojasnjujemo, da je bil ZZZS obveščen o odsotnostih ginekologov v dispanzerju za ženske na podlagi vašega vprašanja, saj nas ZD Slovenska Bistrica o tem ni obvestil. Nemudoma smo kontaktirali izvajalca in prejeli informacijo, da je zdravnik Saša Rakič s 1. 5. 2026 res odsoten, vendar ZZZS o tem niso obvestili, saj so upali, da se bodo z njim uspeli dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju," pravijo na ZZZS. Pacientke tako lahko te dni pričakujejo pisno obvestilo od ZZZS o prenehanju delovanja njihovega osebnega ginekologa in navodilo, naj si izberejo drugega zdravnika. "ZZZS obveščamo zavarovane osebe o prenehanju dela zdravnika, vendar šele, ko nas izvajalec o tem uradno obvesti, pojasnjujejo. V tem primeru teh informacij še nismo imeli, zato pacientke niso prejele nobenega uradnega obvestila," so še pojasnili. Pogosto obvestilo o trajni odsotnosti osebnega zdravnika vsebuje tudi bolj podrobne informacije, ki so lahko v pomoč zavarovanim osebam pri iskanju nove izbire, so dodali.

Občina: Vodstvo uživa popolno podporo

Ob tem se torej porajajo vprašanja o organizaciji dela in kadrovskih razmerah v zavodu, pa tudi o odgovornosti ustanoviteljice, Občine Slovenska Bistrica, ki je – kot so poudarili na ZZZS – dolžna zagotavljati nemoteno delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni. "Če zdravstveni dom ne bo uspel realizirati nove zaposlitve, lahko občina za to dejavnost podeli koncesijo zasebniku," so spomnili na ZZZS. Občine ustanoviteljice – Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica – pravijo, da so seznanjene s težavami pri zagotavljanju kadrov v ZD Slovenska Bistrica. "V zvezi z nastalo situacijo je vodstvo ZD Slovenska Bistrica občine ustanoviteljice obvestilo o ukrepih, ki so jih uvedli zaradi nepričakovane odsotnosti zaposlene zdravnice," so sporočili. Med drugim so navedli prizadevanja ZD, da zagotovi nadomestnega zdravnika in zagotovi kontinuiteto obravnave. "Objavljene imajo tudi razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista ginekologije in porodništva, javili so potrebo za specializanta. Občina Slovenska Bistrica lahko ob morebitni zaposlitvi zdravnika ponudi bivanje v občinskem stanovanju," pravijo. Kljub nastali zmedi ter očitno slabi komunikaciji in organizaciji pa, kot so poudarili: "Vodstvo Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica uživa polno podporo občin ustanoviteljic".

MZ: V sistemu še proste kapacitete

Na ministrstvu za zdravje so s prstom pokazali na vodstvo ZD in lokalno skupnost, ki je odgovorna za zagotavljanje javne zdravstvene službe. "Občina je avtonomna pri podeljevanju koncesij in pri iskanju družinskih zdravnikov, pediatrov in ginekologov, zdravstveni dom pa je odgovoren za poslovanje. Organizacija dela, pravočasno obveščanje pacientov, zagotavljanje nadomeščanj ter ustvarjanje ustrezne delovne klime torej sodijo v pristojnost izvajalcev zdravstvene dejavnosti," so poudarili. Ob tem so izpostavili, da je iz podatkov ZZZS na dan 1. 5. 2026 razvidno, da 47,4 odstotka timov ginekoloških ambulant na primarni ravni zdravstvenega varstva "ne presega slovenskega povprečja glavarinskih količnikov oziroma soglašajo z opredeljevanjem, torej so še dolžne opredeljevati nove zavarovanke". Dodali so, da se je število timov ginekologije na primarni ravni od leta 2021 do leta 2026 povečalo za 7,77 odstotka. "To pomeni, da so v sistemu še proste kapacitete, kamor se lahko pacientke preusmerijo. V primeru nujnih stanj pa imajo pacientke pravico do takojšnje in brezplačne obravnave v urgentnih ginekoloških ambulantah," so poudarili.

Varuhinja: Kljub številnim opozorilom sistemske pomanjkljivosti ostajajo

"Primer, na katerega opozarjate, žal ni osamljen, temveč ponovno pritrjuje, da gre za sistemske težave, na katere Varuh človekovih pravic opozarja že vrsto let," pravi dr. Simona Drenik Bavdek, varuhinja človekovih pravic. Kot poudarja, težave z dostopnostjo do zdravnikov, posebej tistih na primarni ravni (ginekologov, družinskih zdravnikov in pediatrov) niso zgolj organizacijske narave, pač pa lahko pomenijo poseg v ustavno zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva.

"Tovrstne situacije ne spoštujejo dostojanstva pacientov in njihovih pravic, kar je še posebej problematično v odnosu do ranljivih skupin," je poudarila varuhinja. Ob tem opozarja, da "dostop do zdravnika ne sme biti odvisen od naključja ali kraja bivanja, niti ne od organizacije posameznega zdravstvenega doma, temveč mora biti zagotovljen pod enakimi pogoji za vse zavarovance". "Zdravstvena obravnava mora biti zagotovljena pravočasno, neprekinjeno in na način, ki ne prelaga bremena na paciente," opozarja. Spomnila je, da je Varuh tudi omenjeni zdravstveni dom v preteklosti že obravnaval z vidika dostopnosti do zdravnika. Nazadnje jeseni 2024, ko je bila medijsko izpostavljena dolga vrsta čakajočih pred stavbo doma za opredelitev pri novih ambulantah družinske medicine in pomanjkanja zdravnikov.