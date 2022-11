Dostopen Mercedes-Benz, s katerim boste izstopali

Dinamičen, varen in zanesljiv. Avtomobili razreda C ostajajo najbolj prodajani model znamke Mercedes-Benz in že 40 let navdušujejo množice zadovoljnih uporabnikov. Tudi v najnovejši generaciji postavlja standarde srednjega premijskega razreda, z udobjem, zanesljivostjo in inovativno tehnologijo pa sega tudi v razkošje kraljevskega razreda S.

Avtomobil razreda C ponuja vse: prostor, udobje, varnost in napredne inovacije. S serijskim samodejnim menjalnikom, povečano prostornostjo potniške kabine, z na novo zasnovanimi sedeži, številnimi premišljenimi funkcijami za udobje (npr. Energizing Comfort in masažni sedeži) je v šesti generaciji razreda C odlično poskrbljeno za udobno vožnjo. Z najnovejšo generacijo asistenčnih sistemov, ki se ponašajo z generacijo super zmogljivih senzorjev, je pri vožnji z avtomobilom razreda C lahko na voljo enaka pomoč kot v avtomobilu razreda S. Če temu dodamo še dovršeno zasnovo aktivne in pasivne varnosti, ki je zapisana v gene vseh vozil Mercedes-Benz, se avtomobil uvršča v vrh svojega razreda.

V potniški kabini se brezhibno prepletata eleganca in športnost, poskrbljeno pa je tudi za vzdušje, v katerem je bilo doslej mogoče uživati le v avtomobilu razreda S. Digitalni kokpit, velik zaslon na dotik v sredinski konzoli in napreden koncept okrasnih elementov kažejo nedvoumno jasno smer: razred C je oznaka za napredno udobje. Za tiste, ki veliko časa preživite v vozilu, so na voljo ergonomsko oblikovani sedeži s številnimi možnostmi nastavitev in ekskluzivnimi dodatki za dobro počutje. Ergonomsko zasnovani detajli omogočajo popolnoma prilagojen položaj sedenja, napihljive stranske blazine pa poskrbijo za intenziven oprijem s strani. V kombinaciji s funkcijo Energizing Comfort in prijetnimi masažnimi funkcijami z do šestimi programi je sedenje primerljivo z udobjem v avtomobilu prvega razreda, vsaka vožnja pa je pravi užitek.

Kljub bolj športni obliki gre za zelo uporaben avtomobil. Njegova prilagodljivost in vsakodnevna uporabnost sta poudarjeni s številnimi odlagalnimi mesti v potniški kabini in večjo odprtino za nakladanje v prtljažnem prostoru. Ta je opremljen tudi z dvojnim dnom in praktičnimi odlagalnimi mesti na levi in desni strani. Če vam osnovna prostornina ne zadostuje ali želite z vozilom prepeljati večji kos pohištva, športni rekvizit in podobno, si dodatni prostor zagotovite tako, da hrbtišče zadnjih sedežev preklopite s pritiskom na le eno tipko – ne glede na to, ali se vozite z limuzino ali karavansko izvedenko.

2,5-stopinjsko krmiljenje zadnjih koles in sistem, ki prepozna vaše želje

Avtomobil razreda C je lahko opremljen tudi s krmiljenjem zadnjih koles. V kombinaciji z bolj neposrednim volanskim mehanizmom je tako lahko še bolj agilen in stabilen kot doslej. Poleg boljših voznih lastnosti pri večjih hitrostih krmiljenje zadnjih koles omogoča tudi boljšo okretnost pri manjših hitrostih, saj do 2,5-stopinjsko krmiljenje zmanjša obračalni krog za 43 centimetrov in znaša 10,64 metra. Tehnične inovacije niso omejene samo na motorno paleto in pogon. Razred C postavlja nova merila tudi na področju digitalizacije. Sredinski ekran in način upravljanja izhajata neposredno iz razreda S. Ta mladostnejši model ima še ščepec športnosti, poleg tega so medijski ekran zasukali nekoliko bolj proti vozniku, natančneje za 6 stopinj.