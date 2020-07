Dotrajani apartmaji v Strunjanu za 120 evrov na noč. Lastnik: to je namestitev nižje kategorije

Pa ne samo apartma, tudi okolica je bila zanemarjena, je pokazal v video posnetku. "To je res katastrofa. Poglejte, kamenje … nič ni pometeno, vse je gnilo, poglejte, kakšne so stopnice ..."

"Soba nas je stala 120 evrov na noč, s polomljenim stolom, takole rjava. Prodali so nam zgodbo prijetnega apartmaja. Saj nič ne rečem, bivanje je bilo v redu … Potem prideš v kopalnico. Pogledaš pipo, te mine, da bi se stuširal. Ta vrata, mislim, da so bila od leta 1984 že ene trikrat vlomljena. Vsakič so malo pobarvana … " je opisal dopustnik, ki ga je slabo stanje apartmaja osupnilo, zato je svojo izkušnjo delil z javnostjo po družbenih omrežjih.

Apartmaji Salinera so kategorizirani kot apartmaji nižje kategorije. Oprema v njih je preprosta in starejšega, vendar se zelo trudimo, da je funkcionalna.

Da bi izvedeli več informacij, smo stopili v stik z razočaranim turistom. Povedal nam je, da so se z družino odločiti unovčiti turistične bone v hotelu Salinera. Ker je bil hotel skoraj polno zaseden, so jim zaposleni na recepciji ponudili apartma z dvema zvezdicama, češ da je prijeten. "Že ob prihodu me je presenetilo dejstvo, da so mi kljub temu, da ponujajo parkirno mesto, rekli, naj parkiramo pred apartmajem, če tam ne bo prosto, naj poskušamo v garažni hiši in če še tam ne bo, naj parkiramo na travniku pod borovci, kjer nenazadnje ni zagotovljeno parkirno mesto," je opisal in dodal, da se je sicer spraševal tudi, kakšne delovne pogoje imajo čistilke, ko imajo kar sredi ulice, med apartmaji v ladijskem zabojniku, brisače, rjuhe in čistila.

Ob prihodu v apartma jih je nato čakalo stanje, ki jo je dopustnik pokazal v video posnetku. "Vseeno smo se odločili, da ostanemo in si ob kopici dela privoščimo kratek oddih. Poleg tega smo razmišljali, da bomo tako ali tako večino časa na plaži in v vodi. Pomembneje nam je bilo, da smo skupaj in nekaj dni na morju, kot pa da se sprašujemo, ali gremo lahko 'varno' pod tuš," je pojasnil sogovornik.

Receptorji v hotelu niso zanikali slabega stanja apartmaja

Kljub odločitvi pa so na recepciji povedali, da so nezadovoljni oziroma so jih opozorili na dotrajan inventar. "Receptorka mi je odvrnila, da to vedo in da dobijo več takih pritožb, a ničesar ne morejo storiti, češ da tako pač imajo," je sogovornik povzel odziv zaposlenih v hotelu Salinera.

Pika na i je bila, ko je sin na polomljenem stolu padel. "Zaradi polomljenega sedišča se je zvrnil vznak in udaril z glavo ob tla. Na srečo je dobil samo 'buško'," je povedal sogovornik in dodal, da je bil to končni razlog, da so imeli vsega dovolj in so zato predčasno, po štirih dneh, odšli domov.