Dovnik: Naj bo koronavirus kamenček, ki bo sprožil nujne spremembe

V odprtem pismu je pediater Igor Dovnik opozoril na pasti slovenskega zdravstvenega sistema, ki je, kot pravi sam, na kritični točki. Če nujnih sprememb ne bo, čez pet let primarnega zdravnika ne bo imela od tretjina do polovica državljanov, poudarja. V oddaji 24UR ZVEČER sta poglede na stanje v zdravstvu soočila Dovnik in direktor ZZZS Marjan Sušelj.

Čez pet let primarnega zdravnika (družinskega zdravnika, ginekologa, pediatra, zobozdravnika) ob sedanjih trendih ne bo več imela od tretjina do polovica državljanov, je v odprtem pismu v imenu Združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov zapisal pediaterIgor Dovnik. Opozoril je, da se je dostopnost do zdravstvenih storitev zaradi pandemije še poslabšala, ZZZS pa zahteva nemogoče.

V oddaji 24UR ZVEČER se je Dovnik soočil z direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marjanom Sušljem. Kot je uvodoma povedal Dovnik, slovenski zdravniki že dolgo opozarjajo, da je v slovenskem zdravstvu veliko stvari narobe, nekatere stvari so bile problematične že v času pred koronavirusom. Slednji je še dodatno izpostavil in razgalil slabosti, ki so prisotne, dodaja Dovnik. "Če smo bili na robu zmogljivosti že prej, je korona razmere še dodatno poslabšala." Po besedah Dovnika si ZZZS želi, da opravijo vse, kar je zapisano v pogodbah, a zdaj zdravniki delajo pod posebnimi pogoji in omejitvami zaradi koronavirusa. Storitve tudi niso več tako številčne, beležijo zamudo in opravijo manj dela. Sušelj je ob tem poudaril, da na zavodu razmišljajo, kaj dobijo zavarovanci. Če pride namreč do odmika oziroma zamika določenih storitev, se podaljšajo čakalne dobe, poslabša se zdravstveno stanje, zato je upravni odbor pozval izvajalce, naj zamudo nadoknadijo. Spomnil je, da so določene dejavnosti vse od začetka epidemije zabeležile precejšen upad dela, še posebej zobozdravstvo. Opravljenih je bilo tudi za 15 odstotkov manj hospitalizacij, pričakujejo pa sicer, da bi zamude nadoknadili do konca leta.

icon-expand Polovica državljanov lahko v nekaj letih ostane brez zdravnika, opozarja Dovnik. FOTO: Dreamstime