Pet oseb ga je obtožilo spolne zlorabe. Kazen: poslan v dom za upokojence

Iniciativa Dovolj.jeza zaščito žrtev spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem je v manj kot letu dni prejela kar 38 prijav zoper 22 duhovnikov zaradi spolne zlorabe. V večini primerov, v 90 odstotkih, vložijo tudi kazensko ovadbo: "Imamo žrtve, ki si tega ne želijo ali pa je storilec že mrtev, ampak ta številka je zanemarljiva. Preseneča nas, da večina žrtev želi, da se vloži kazensko ovadbo ter da se sproži postopek," pove član iniciative Matej Križanič.

'Ljudje, ki zlorabljajo, navzven niso pošasti'

Večina primerov je sicer formalno že zastarana, saj se žrtve spolnih zlorab opogumijo in zlorabo prijavijo šele po desetletjih – tudi zaradi stigme, ki še vedno doleti žrtve, ki se odločijo spregovoriti. "Strokovne raziskave kažejo, da v povprečju traja med 25 in 30 let, da se žrtev opogumi in prijavi spolno zlorabo. Gre za strah, da ti doma ne bodo verjeli, da ti prijatelji ne bodo verjeli,"opozarja Križanič. Pri zlorabah v cerkvi pa je prisotna še dodatna komponenta družbe: "Vsi vemo, da ljudje, ki zlorabljajo, navzven niso pošasti. To so ljudje, ki so navzven morda celo uglajeni, ki so pripravljeni v nekaterih primerih celo nekaj let pripravljati žrtev na zlorabo. In zato je prijava še posebej težka. Zato je tudi zelo pomembno, da zakonodaja javno sporoči, da te bo enkrat pravica dohitela oziroma boš moral odgovarjati za to, kar si storil."

"Posilil me je duhovnik, ki je bil zaradi odvisnosti od alkohola na psihiatrični obravnavi. Psihiater mu je menda rekel, da bo ozdravel, če bo v kakršnemkoli intimnem razmerju … Po tem dogodku je bila moja edina misel samomor, saj je od tistega trenutka vame od vsepovsod zevalo eno samo razvrednotenje, ponižanje in oskrunjenost ter vseobsegajoči gnus. Velik izziv je predstavljalo pretrganje stikov, saj me je obsedeno klicaril, mi pisaril in me zasledoval." (Eno izmed pričevanj žrtev, objavljenih na spletni strani Dovolj.je.)

Prav zato v iniciativi podpirajo predlog Nove Slovenije, da spolne zlorabe ne bi zastarale – predlog, ki je prejel podporo tudi v državnem zboru:"S sprejetjem tega zakona bi najprej poslali zelo jasno sporočilo vsem žrtvam. To je, da nikoli ne boste ostale same. Poslali pa bi tudi zelo pomembno sporočilo vsem, ki ta sprevržena dejanja dejansko storijo, in to je, da jih bo roka pravice prej ali slej dosegla," je ob tem dejal predsednik NSi Matej Tonin.

Da gre za dinamiko zlorab, kjer v povprečju traja 30 let, da žrtve spregovorijo, "tiste, ki sploh spregovorijo, večina jih namreč nikoli ne spregovori", pove pravnik in član iniciative Tomaž Pisk."Iz tega razloga menimo, da je treba podaljšati zastaralne roke."

Dovolj.je predstavlja skupina prostovoljcev z različnih področij, ki žrtvam spolnih zlorab nudijo tako pravno kot psihoterapevtsko pomoč. Predvsem pa od Cerkve na Slovenskem zahtevajo, da"zaščiti žrtve in preneha prikrivati zlorabe". Ob prijavi se vedno najprej srečajo z žrtvijo, zberejo vso potrebno dokumentacijo in ponudijo pomoč. "Ob vsaki zgodbi sem znova pretresen, vedno znova sem šokiran, vedno znova se mi zgodi, da ponoči ne spim in razmišljam o tem," pravi Križanič."Papež Frančišek pravi, da je treba žrtve poslušati – tako smo tudi mi začeli z žrtvami prihajati do cerkvenih predstojnikov, škofov, saj želimo, da se žrtve sliši, da slišijo, kaj spolna zloraba pomeni za žrtev. Ti ljudje so zaznamovani za vse življenje."

Omenjeno pomoč, ki jo nudijo žrtvam, opravljajo prostovoljci: "Kot iniciativa nimamo proračuna, nihče nas ne podpira."