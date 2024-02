Dovoljenje za steklenjak oziroma sušilnico sadja, zrasli pa dve vili

Za uzurpacijo pa so morali plačati le slabih 13 tisoč evrov. "Dovoljenje za objekt daljšega obstoja pomeni, da je stavba legalna," pojasnjuje Žiberna. In to čeprav naj bi skladno s prvotnimi dovoljenjih na mestu stal steklenjak oziroma sušilnica sadja sta zrasli dve vili.

"To je ugotovitev inšpektorata, inšpektorat je deloval, po moji oceni, pod močnim medijskim pritiskom. Sam bi ga imenoval kar medijski linč," je Tine Türk dejal novembra 2017. A vztrajanje se je izplačalo. Bitka Türkovih z gradbeno inšpekcijo je trajala več kot desetletje in, čeprav sta vmes prišli tudi dve odločbi za rušenje objektov, jim je to s pravnim upiranjem uspelo preprečiti.

Tudi s pomočjo odvetnice, zdaj predsednice republike Nataše Pirc Musar. Türkove je branila tudi tako, da je s prstom kazala na občino Piran, ker ta ni spremenila svojih prostorskih načrtov. "Občina Piran od leta 1998 do danes na zakonitem urejanju prostora ni naredila praktično nič," je pred sedmimi leti dejala Pirc Musarjeva.

Türkovi sicer niso edini, ki so s pridom izkoristili novi zakon. Samo v Občini Piran so v slabem letu in pol dobili 150 vlog za legalizacijo. Več kot polovici so glede na nov zakon morali ugoditi med njimi tudi sodnici Tini Benčič, ki so prav zaradi te črne gradnje na kmetijskem zemljišču leta 2019 kazensko iz Pirana premestili na sodišče v Postojni.