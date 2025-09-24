Dovos bo pozval podjetja, naj predstavijo predloge izdelkov na področju obrambe

Damir Črnčec, ki je tudi predsednik nadzornega sveta Dovosa, je dejal, da bo javni poziv prva konkretna aktivnost tega podjetja. Podrobnosti še ni razkril, je pa dodal, da jih bo vodstvo Dovosa predstavilo v kratkem. Hkrati je zagotovil, da bodo postopki pregledni in skladni s korporativnimi standardi.
Črnčec je dejal, da so pri ustanovitvi Dovosa razmišljali, kako slovensko znanje, vloženo v obrambo industrijo, preliti v industrializacijo, kar je ključna ideja podjetja. "Nekateri mislijo, da zdaj s tem hitimo. Ni res, dejansko smo zelo pozni," je dejal.
Želi si, da bi slovenske sisteme in izdelke na tem področju lahko Slovenija najprej uporabljala sama, potem pa jih lahko tržila v evropskem prostoru in prostoru zveze Nato.
Kot je poudaril, je v Sloveniji veliko raziskovalnih projektov in zmogljivosti na področju obrambe. "Najbolj pomembno je, da država to koordinira in pospešuje," je pojasnil. Država jim lahko pomaga tudi z lastniškimi naložbami, "da se nekdo ne odloči in odpelje tega iz Slovenije".
Po njegovem mnenju je vlaganje v kritično infrastrukturo in odpornost upravičen strošek. Tako prava pot ni le krepitev dobička, ampak tudi vlaganje v strateške tehnologije in kritično infrastrukturo, je poudaril.
Direktor Dovosa Matej Špragar je v izjavi za medije dejal, da postavljajo temelje za transparentno in odgovorno poslovanje. "Naša vizija je jasna, želimo okrepiti zmogljivosti. Želimo, da čim več sredstev ostane v Sloveniji, s tem pa tudi delovnih mest z visoko vrednostjo," je poudaril. Špragar, ki na novinarska vprašanja sicer ni odgovarjal, je še zagotovil, da bo javnost seznanjena o vsakem koraku družbe.
Črnčec pa je na konferenci še spomnil, da EU ni bila pripravljena oziroma ni razmišljala, da se bo morala soočati s takšno vojaško nevarnostjo, kot je vojna v Ukrajini. Slovenija je imela pred letom 1991 močno obrambno industrijo, nato pa smo to industrijo zanemarili. "Mislili smo, da groženj ne bo," je dejal.
Tudi če se vojna v Ukrajini ustavi, vendar se po njegovi oceni to še dolgo ne bo zgodilo, je pred Evropo vsaj desetletni cikel vlaganja v obrambno industrijo. Meni, da Slovenija razume, da se je svet okoli nje spremenil. "Brez varnosti ni ničesar," je dejal.
SDH je septembra ustanovil državno obrambno podjetje Dovos. Namen družbe je z naložbami v slovenska podjetja podpirati razvoj in trženje proizvodov in storitev s področja obrambe in varnosti.
