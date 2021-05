Dovžan: Janša bi se lahko udeležil dogodka v Strasbourgu

Dovžan je kot član izvršnega odbora konference že aprila v zvezi s tem na sopredsedujoče naslovil pismo. Glede na to, da ima Svet EU rotirajoče predsedstvo, ga bodo na konferenci predstavljali voditelji držav članic, ki si sledijo v predsedovanju – Portugalska, Slovenija in Francija, je zapisal v njem. "Zato sem trdno prepričan, da bi voditelji vseh treh držav morali imeti priložnost biti navzoči na slovesnosti," je še dodal.

Dovžan je glede udeležbe Janše na omenjeni slovesnosti slovenskim novinarjem v Bruslju pojasnil, da vabila voditeljem niso bila izdana. Če bi se slovenski premier želel udeležiti te slovesnosti, so bile francoske pristojne službe na to pripravljene in bi se tega dogodka, če bi mu obveznosti to dopuščale, tudi lahko udeležil.

Odzval se je tudi Janša."Svet EU v vodstvu konference predstavlja predsednik vlade države, ki predseduje. Do konca junija je to predsednik vlade Portugalske, Antonio Costa. Od 1. julija 2021 predseduje Slovenija in sopredsedujoči konferenci o prihodnosti EU skupaj s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem bo Janez Janša. Guy nima nobenega vpliva na to," je zapisal.

Dovžan je sicer v Bruslju sodeloval na zasedanju ministrov EU za evropske zadeve, na katerem so razpravljali o spopadanju s pandemijo covida-19 in pripravah na izredni vrh voditeljev EU konec maja.

V okviru priprav na predsedovanje Slovenije EU je imel vrsto srečanj s predstavniki evropskih institucij. V ponedeljek se je med drugim sestal z evropskim komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom in komisarko za vrednote in preglednost Vero Jourovo.