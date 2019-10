Doživetje v podzemlju goričkega vulkana

Pri Gradu na Goričkem je pred tremi milijoni let bruhal poslednji vulkan na območju Slovenije. Oživili smo ga v Doživljajskem parku Vulkanija, ki stoji na kraterju nekdanjega vulkana.

DP Vulkanija, Oli in smerokaz, 2019

Obiskovalce že pred Vulkanijo pričaka krtek Oli, ki jih prijazno povabi v svoj podzemni svet. Obiskovalci tu najprej spoznajo vulkane, njihovo delovanje in posledice. Na vulkanski mizi lahko raziskujejo in igrajo vulkanske igrice. Po lavini cevi se sprehodijo do Olijeve votline, nato pa skozi 3D stereoskopski film spoznajo nastanek vesolja in življenja na Zemlji ter doživijo izbruh goričkega vulkana. Pot nadaljujejo po podzemnem rovu, kjer lahko otipajo prave geode in se z dvigalom spustijo v središče vulkana. V globini šest tisoč metrov jih čaka vroče vulkansko ognjišče, od koder se morajo rešiti. A brez skrbi. Pomaga jim krtek Oli, saj jih s svojim podzemnim vlakom skozi 3D film prav adrenalinsko rešuje in vozi proti površju. Na površju jih čaka še geološki muzej, kjer lahko spoznajo kamnine in naravo Goričkega, še posebej pa kristal olivin, ki ga v Sloveniji najdemo edino pri Gradu na Goričkem.

Oli cestni turistični vlak, Vulkanija

Vulkansko doživetje za vse generacije Obisk je doživet in izobraževalen, zato je primeren za šolske skupine, družine z otroki, skupine odraslih in individualne goste vseh starosti. Je edinstveno vulkansko doživetje s pomočjo sodobne interaktivne interpretacije. Ogled Vulkanije traja 1,5 ure in je voden, zato je priporočljiva rezervacija ogleda. Obiskovalci Vulkanije lahko obiščejo tudi kamnolom bazaltnega tufa, vulkanske kamnine, v kateri se skrivajo kristali olivina. Do tja jih lahko popelje cestni turistični vlak Oli. V kamnolomu si ogledajo dva kratka filma o delu v kamnolomih in o olivinu, pot pa nadaljujejo po vulkanski pokrajini, ki jim razkrije pogled na krater vulkana.

Oli in padajoča lava, Vulkanija

KROMPIRJEVE POČITNICE V času krompirjevih počitnic vsem obiskovalcem ponujamo tudi vožnjo z Olijevim vlakom po vulkanski pokrajini, ki je pravo doživetje za majhne in velike. S skupno vstopnico si obiskovalci lahko ogledajo tudi največji grad s 365 sobanami, ugodni paketi za posameznike in družine pa zajemajo celotno doživetje v vulkanski pokrajini (Vulkanija, muzej, grad in vožnja z vlakom). V času krompirjevih počitnic bo Vulkanija odprta vse dni od 26. do 31. oktobra ter 2. in 3. novembra med 10. in 18. uro, zaprta pa bo 1. novembra. V času krompirjevih počitnic bo v geološkem muzeju potekala delavnica za najmlajše in nagradna igra z vulkastičnimi nagradami. Rezervirajte si svoj termin ogleda na tel. številki 02 553 10 00 ter se z Olijem podajte na nepozabno dogodivščino skozi vulkansko podzemlje. Več o ponudbi in dogodkih si preberite na www.vulkanija.si.

Doživljajski park Vulkanija