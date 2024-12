Doživite čarobni december v Izoli in se prepustite radostim na Ledenem otoku

V Izoli vas čakajo nepozabne izkušnje za vso družino ali romantičen oddih v dvoje. Prepustite radostim na drsališču, uživajte v bogatem programu in začutite praznični duh ob morju.

OGLAS

Zimska doživetja na izolskem Ledenem otoku Obiščite Izolo, očarljivo mestece na slovenski obali, kjer čas teče počasneje in kjer na vsakem koraku začutite pristno in toplo vzdušje. Prepustite se čarobnosti praznikov ob morju, ki nudi sprostitev ne glede na letni čas – sprehodite se ob obali, prisluhnite šumenju valov in se prepustite miru, ki ga prinaša praznični december. Pravo praznično vzdušje ob morju pa boste začutili na Ledenem otoku v samem osrčju Izole, kjer se lahko prepustite radostim na drsališču, ki obratuje vsak dan, ob koncih tedna pa prisluhnete koncertom ali z vašimi najmlajšimi obiščete eno izmed predstav.

Ledeni otok FOTO: Jaka Ivančič icon-expand

Zimske radosti lahko na Ledenem otoku uživate vse do 12. januarja 2025. Program decembrskega dogajanja v Izoli preverite na koledarju dogodkov.

Ledeni otok obiščite z družino in svoje najmlajše prepustite radostim na drsališču, vi pa sproščeno uživajte v prazničnem vzdušju. Božiček in Dedek Mraz sta že na poti v Izolo Na Ledenem otoku je mnogo presenečenj za otroke. Poleg drsališča, ki obratuje vsak dan, je ob sobotah ob 18.00 na sporedu tudi otroški program, prav posebno veselje pa bo v Izolo prinesel obisk dobrih mož. Božiček Izolo obišče 25. decembra ob 18.00, Dedek Mraz pa bo najmlajše razveselil 30. decembra ob 18.00, zabava pa se bo nadaljevala s Čuki.

Ledeni otok FOTO: Branko Furlanič icon-expand

V bližini Ledenega otoka boste našli tudi restavracije, slaščičarne in raznolike nastanitve, ki bodo poskrbele za vaše udobje. Izola vas bo navdušila s svojo prijetno majhnostjo, kjer je vse na dosegu roke – popolno za brezskrbne počitnice ali krajši pobeg.

Spoznajte Izolo prek doživetij Poleg zimske zabave na Ledenem otoku pa lahko v Izoli izkusite tudi ostala doživetja. Izolana – hiša morja je tista, kjer Izolo spoznate na način, da še bolj začutite čar nekdanjega ribiškega mesta. Maketa mesta z digitalno pripovedjo navduši tako odrasle kot otroke, ki še posebej uživajo ob ogledu ladijskih modelov. Izolana – hiša morja ni klasičen muzej, temveč interaktivna izkušnja, ki skozi zabavno in poučno vsebino navdušuje vse generacije.

Izolana FOTO: Dragan Zlatanović icon-expand

Ste za zabavno raziskovanje Izole na prostem? Pustolovščina s skrivnostnim vodnikom, ki vas sooči z ugankami in izzivi je čudovito doživetje, kjer preizkusite svoj ekipni duh in se povežete med seboj. Pozabljena izolska skrivnost je igra, ki vam bo za vedno ostala v spominu, obenem pa boste razkrili skrivnostnega vodnika, ki je velikokrat razburkal domišljijo... No, da ne izdamo preveč – preverite sami!

Izolana odpira svoja vrata med 26. in 30. decembrom 2024 in med 2. in 4. januarjem 2025 med 11.00 in 17.00.

Izola – kraj pristnega gostoljubja Izola vas pričakuje z raznolikimi nastanitvami, ki zadovoljijo raznolike želje in potrebe. Spoznajte domačine, ki vas bodo sprejeli odprtih rok, in uživajte v toplini pristnega gostoljubja. Izbirate lahko med družinskimi hoteli z vključenimi obroki ali pa se odločite za intimnejše butične hotele z le nekaj sobami, kjer se gostitelji resnično posvetijo vašim željam. Za popolno izkušnjo izberite hotel z najlepšim razgledom na Izolo ali tistega, ki ponuja neposreden pogled na morje, če pa ste oseba z gibalno oviranostjo, je na voljo tudi hotel, ki ponuja prilagojeno in brezskrbno nastanitev.

Palazzo DeGrassi FOTO: Rok Jurman icon-expand

Za bolj pristen stik z lokalnim okoljem so na voljo številne zasebne nastanitve in apartmaji. Očarljiva stanovanja v starem mestnem jedru vas postavijo v središče prazničnega dogajanja, medtem ko apartmaji na mirnejših lokacijah omogočajo sproščujoč oddih, le korak od obale.

Posebna ugodnost za obiskovalce v času Ledenega otoka: brezplačno parkiranje je cel dan na voljo pri Ladjedelnici in na Tomažičevi ulici ter na parkirišču Argo med 10.00 in 22.00 uro.