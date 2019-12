Doživite čarobnost praznikov v Termah Paradiso

Plavanje je dokazano najboljša rekreacija za celo telo in v Termah Paradiso boste na svoj račun prišli prav vsi, tudi najmlajši obiskovalci. Topla termalna voda vas bo razbremenila ter napolnila s svežo energijo, razvajali pa se boste lahko tudi z masažami, negami in kopelmi. V kolikor ste ljubitelji vročine vam predlagamo, da obiščete savne. Te so zelo lepe, pa tudi priporočljive, saj čistijo kožo, povečujejo odpornost, poživljajo krvni obtok, krepijo kardiovaskularni sistem, pospešujejo topljenje maščobnih celic in zagotavljajo sproščanje.

V pravljičnem ambientu, ob siju lučk in božičnem čaju, bo savnanje v Oazi Paradiso še posebej čarobno. Za še boljši učinek savnanja, bodo poskrbeli z različnimi programi pilingov in oblog ter s tematskimi savna show programi, ki jih bodo izvajali spretni Savna mojstri Slovenije.

Za nasmeh do ušes bodo poskrbela posebna doživetja, zvoki božičnih skladb, dobri možje, praznična okrasitev in slastne tortice, ki nastajajo izpod rok slaščičarke Rudice. Všeč vam bo pestro dogajanje v okolici , prenovljene superior sobe, predvsem pa občutek domačnosti, ki se začuti že ob prihodu. Več kot dovolj razlogov torej, da božično-novoletne praznike preživite v Termah Paradiso - ponovno NAJ KOPALIŠČU v Sloveniji (1. mesto med malimi termalnimi kopališči) .

Vzemite si čas zase in svoje najdražje in poskrbite za sproščene, razigrane in bogate praznike – z doživetji. Vstopite v novo desetletje, kot se spodobi. Ob dobri družbi, izbrani kulinariki in odlični plesni glasbi. Ne odlašajte in čim prej pokličite na 07 45 22 988, v Spa & Wellness hotelu Paradiso je le še nekaj prostih sob! Mimogrede, povprašajte še po bonih za sproščanje, z njimi namreč težko zgrešite, če jih nastavite pod jelko.

Za informativno ponudbo ali več informacij pišite na info@paradiso.si.

Naročnik oglasa so Terme Paradiso.