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Doživite Evropo kar sredi Ljubljane

Ljubljana, 09. 11. 2026 00.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Hiša EU

Spoznajte Evropsko unijo drugače. Obiščite center Doživi Evropo in na interaktiven način odkrijte, kako EU vpliva na naše vsakdanje življenje.

Pridite v Hišo EU in vse vam bo jasno

Kaj pravzaprav počne Evropska unija in kako sploh deluje? Kdo zastopa naše interese? In kako lahko pri oblikovanju prihodnosti Evrope sodelujemo tudi sami? Po odgovore se ni treba odpraviti daleč.

V Hiši EU na Dunajski cesti v Ljubljani vas čaka interaktivni multimedijski center Doživi Evropo, kjer lahko na dostopen in zanimiv način spoznate Evropsko unijo, njene institucije ter njihov vpliv na naše vsakdanje življenje.

Hiša EU

Evropa na dosegu roke

Namesto klasičnega spoznavanja evropskih institucij skozi dolge razlage vas center v svet Evropske unije popelje z različnimi multimedijskimi postajami in interaktivnimi instalacijami. Z njihovo pomočjo lahko sami raziskujete evropske teme, preverite svoje znanje in na preprost način odkrijete, kako deluje Evropska unija.

Vsebine so zasnovane za različne interese in starosti, zato lahko prav vsak doživi Evropo na svoj način. Ne le kot skupnost institucij, temveč kot širšo zgodbo, pri kateri imamo pomembno vlogo tudi sami.

Hiša EU

Evropska unija je več kot samo Bruselj

Evropska unija niso zgolj Bruselj, Evropski parlament in evropske volitve. Njene odločitve se dotikajo številnih področij našega vsakdana – od potovanj in študija v drugih državah članicah do skupnih pravil, varstva potrošnikov ter okoljevarstvenih vprašanj.

Med raziskovanjem centra Doživi Evropo boste zato spoznali tudi ključne akterje – poslance Evropskega parlamenta in člane Evropske komisije – ter njihove vloge pri sprejemanju evropskih odločitev. Na ta način boste bolje razumeli, kako evropske institucije sodelujejo med seboj in kako njihovo delo vpliva na življenje v Sloveniji.

Hiša EU

Brezplačno do znanja o EU

Obisk Hiše EU in interaktivnega centra je brezplačen. Multimedijske postaje lahko raziskujete samostojno, za organizirane skupine pa so na voljo tudi vodeni obiski in dodatne vsebine.

Če ste se tudi sami že kdaj vprašali, kako Evropska unija sploh deluje, je odgovor bližje, kot se morda zdi. Pridite v Hišo EU in se prepričajte sami.

Hiša EU

 

Naročnik oglasne vsebine je Pisarna Evropskega parlamenta, Slovenija.

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