Doživite Haloze, Butično deželo okusov

Slovenci iščemo odmaknjene kotičke Slovenije, ki nudijo enako in še več kot butični hoteli v središčih turističnega vrveža. Eden takih zelenih biserov so Haloze, ki vabijo med idilične griče Haloz na domače dobrote lokalno pridelanih sestavin s postrežbo vrhunskih vin. Daleč stran od mestnega vrveža so jutra v glamping hiškah raj za regeneriranje. Welness v haloških vilah in zidanicah pa daje popolni odklop umu in telesu.

Zeleni griči in travniki povsod do koder seže oko, vonj po sveži sapi, tišina narave in dobrosrčni ter nasmejani Haložani je dobrodošlica v tem delu neodkrite Slovenije. Butična doživetja in idilična namestitev v Haloških vilah, hiškah in zidanicah je ravno to kar Slovenci trenutno želimo doživeti, da bi se popolnoma sprostili in hkrati počutili varno. Izjemna kulinarična ponudba lokalno pridelanih sestavin in dolgoletna vinogradniška tradicija ponujajo popolno turistično doživetje v Halozah. Razkrivamo vam pet top doživetij, ki jih v Halozah enostavno morate preizkusiti.

Najlepši dnevni izleti po Halozah Dežela številnih gričev se dviga nad Dravskim poljem in se lahko pohvali z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Kot enodnevni izlet vam je na voljo raziskovanje muzejev, dvorcev, gradov, v katerih so razstavljene pomembne zgodovinske zbirke: grad Borl v Cirkulanah kot eden najstarejših tovrstnih stavb na Slovenskem Štajerskem, drugo največje romarsko središče v Sloveniji bazilika Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski Gori, cerkev Marije Tolažnice Žetalah, dvorec Štatenberg, dvorec Zavrč, muzej volne v Majšperku, Viničarski Muzej v Podlehniku, Vukova in Pušnikova domačija ter arheološko najdišče bronastih predmetov v Žetalah, najstarejše slovensko mesto Ptuj ali Rogatec s 700 letnimi trškimi pravicam in največjim slovenskim muzejem na prostem z dvorcem Strmol. Raziskovanje haloških planinskih in pohodnih poti, ribarjenje na ribniku Dežno v Podlehniku, vzpon na Donačko Goro – Štajerski triglav 884m ter kolesarjenje so eni boljših načinov, kako lahko pokrajino užijete v celoti. Za vse ljubitelje raziskovanja biotske raznovrstnosti vabimo na Sestrško jezero pri Majšperku. Rezervirajte si butično doživetje in raziščite naravo, jezera, ribnike, pešpoti, kolesarske poti, pohodniške in planinske poti, ponudnike prenočišč in vinsko-kulinaričnih dobrot ter znamenitosti v Halozah.

icon-expand Bazilika Marije zavetnice s plaščem na Ptujski Gori FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand Grad Borl Cirkulane FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand Dvorec Strmol Rogatec FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand Pušnikova domačija FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj so ravno HALOZE raj za Romantično vandranje Svojo ljubezensko dogodivščino začnita na gradu Borl, kjer spoznata zgodbo o vitezu Parzivalu, ki velja za kralja svetega grala oziroma čaše nesmrtnosti. S panoramsko vožnjo s kočijo se povzpneta vse do klopce ljubezni na razgledni točki na Švabovem. Na dvorcu Zavrč podpišeta Parzivalovo listino o nesmrtni ljubezni in s sprehodom skozi obok cerkvice ovekovečita vajino obljubo. V pristni vinski kleti popijta čašo nesmrtnosti in se predajta domači kulinariki ter degustirajta med kar 35 različnimi vrstami haloških vin. Prepustita se čutnemu romantičnemu razvajanju v zasebnem SPA prostoru v edinstveni luksuzni Haloški vili in uživajta v okusni večerji s štirihodnim menijem in vinsko spremljavo na haloški turistično-vinski kmetiji. Za popolno doživet dan vama sedaj manjka le še nočitev med čudovitimi griči Haloz. Če iščete popolno darilo za svoje bližnje ali prijatelje, jim podarite romantično doživetje Haloz. Svojo ljubezensko dogodivščino pričnite tukaj !

icon-expand Haloška Vila Haloze FOTO: Arhiv ponudnika

Butična dežela okusov Gostoljubnost je beseda, katere pravi pomen boste spoznali prav v Halozah. Nasmejani obrazi domačinov bodo pred vas na mizo postregli domače dobrote, pogačo, haloško gibanico, haloškega ftiča, juhe in žgance.

Podajte se po poteh gastronomije in degustirajte tipične lokalne dobrote, kot so ocvirkovka, haloška bunka, ajdova kaša in haloška gibanica. Pristno haloško je tudi vino, saj ima vinogradništvo v Halozah dolgo tradicijo, ki izhaja iz bogate zgodovine in bivanja Keltov na tem območju. Najbolj znane vinske sorte šipon, laški rizling in sauvignon vedno znova očarajo še tako zahtevne ljubitelje vin. Košarico haloških dobrot si lahko naročite tudi na dom: Piknik košarica - Visit Haloze. Zidanice med idiličnimi haloškimi griči vabijo na okušanje kvalitetnih haloških vin, kjer vam postrežejo izobraženi haloški sommelierji. Kje vse lahko degustirate vina in domače dobrote odkrijte tukaj: GeoMap - Visit Haloze

icon-expand Vinska klet Vina Gorjup Haloze FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand Viničarski muzej na Gorci Podlehnik FOTO: Arhiv ponudnika

